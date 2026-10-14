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Kuaför salonunu evinize taşıyan Shark şekillendiricide kaçırılmayacak fırsat!
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Kuaför salonunu evinize taşıyan Shark şekillendiricide kaçırılmayacak fırsat!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Kurutma makinesi ayrı, maşa ayrı, fırça ayrı derken banyoda oluşan başlık kalabalığı ve elde edilen yetersiz sonuçlar çoğumuzun ortak derdi. Farklı cihazlara para harcamak yerine saçınızın doğal nemini koruyarak pratik şekilde hacim veren tek bir cihaza sahip olabilirsiniz. Shark FlexStyle Stone, kuaför salonu kalitesini doğrudan evinize taşıyor. Cihazın pratik kullanımını sağlayan öne çıkan özellikleri ve dahası içerikte!

Her sabah ayna karşısında saatlerce uğraşıp yine de mat ve elektriklenen saçlarla evden çıkmak gerçekten büyük zaman kaybı. Isıyla yıpranan saç uçları ve fön çekerken yorulan kollar da çabası. Neyse ki saçınızı yüksek sıcaklıkla yakmadan, sadece havanın gücüyle dakikalar içinde şekillendiren harika bir alternatif var. Shark FlexStyle Stone, tek cihazla kurutma ve şekillendirme işini hallederek tüm bu zahmeti ortadan kaldırıyor. Üstelik cihazda tam 2,280 TL indirim varken bu fırsatı kaçırmayın deriz!

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Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma & Şekillendirme Sistemi

Kuaför salonunu evinize taşıyan Shark şekillendiricide kaçırılmayacak fırsat! 1

Shark FlexStyle Stone, tek bir döner hareketle yüksek performanslı saç kurutma makinesinden çok yönlü şekillendirme sistemine dönüşen yenilikçi yapısıyla öne çıkıyor. 1400 W motor gücü ve saniyede 1.000 kez sıcaklık ölçümü yapan akıllı ısı kontrolü sayesinde saçları aşırı ısı hasarından koruyarak hızlıca kurutuyor. Coanda teknolojisiyle havayı kullanarak saçları kendi etrafında otomatik kavrayan bukle maşası, hacim fırçaları ve difüzörü dahil 5 farklı başlığıyla profesyonel sonuçlar sunuyor. Sadece 0.73 kg ağırlığa sahip ergonomik gövdesi, 3 hava akışı ve 4 sıcaklık ayarıyla saç şekillendirmeyi zahmetsizleştiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok iyi, sesi biraz yüksek ama performansı bunu telafi ediyor. Üç kadın arkadaşımız var, her gün kullanıyoruz ve şiddetle tavsiye ediyoruz."
  • "Ürün gerçekten çok kullanışlı. Ben diğer marka ile arasında kalmadım açıkçası onu denedim saçımı yakalamadı. 3 başlıkla bunun arasında kararsız kalmıştım ama bu 5 başlıklı olanın benim kullanımıma daha uygun olacağını düşündüğüm için bunu tercih ettim özellikle her gün kıvırma aparatlarını kullanıyorum 10 dakikada bütün saçım bitiyor. Renk muhteşem çok kaliteli duruyor."
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Bu içerik 14 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
saç şekillendirici
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