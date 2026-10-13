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Fiyatı 116.855 TL düştü! Samsung Smart AI TV'de büyük indirim başladı
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Fiyatı 116.855 TL düştü! Samsung Smart AI TV'de büyük indirim başladı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Televizyon izleme alışkanlığınızı tamamen değiştirecek, 'iyi ki almışım' dedirtecek bir ekran arıyorsanız harika bir haberimiz var. Sadece bir TV değil, yapay zekasıyla izlediğiniz her içerikte sinema salonu hissi veren, 85 inçlik devasa boyutu, kusursuz 8K keskinliği ve çerçevesiz tasarımıyla kuralları yeniden yazan Samsung televizyonda büyük bir indirim başladı. Bu dev fırsatı kaçırmamak için okumaya devam edin!

Büyük ekran bir televizyon alırken kararınızı ne belirler? Düşük çözünürlüklü yayınları bile netleştiren güçlü bir işlemci mi, gündüz kullanımında yansıma yapmayan bir panel mi, yoksa harici hoparlör gerektirmeyen doygun bir ses sistemi mi? Aslında iyi bir televizyon, tüm bu beklentileri tek bir cihazda karşılayabilendir. Samsung’un 85 inçlik Neo QLED 8K modeli de tam olarak bu ihtiyaca yanıt veriyor. Ev eğlencesini en tepeye taşımak isteyenler için tüm detaylar burada!

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Hem oyun tutkunlarına hem sinemaseverlere özel: Samsung 85" Neo QLED 8K QN900D Smart AI TV

Fiyatı 116.855 TL düştü! Samsung Smart AI TV de büyük indirim başladı 1

Samsung 85 inç Neo QLED 8K QN900D, 512 yapay zeka nöral ağına sahip NQ8 AI 3. Nesil işlemcisiyle her içeriği nefis bir 8K çözünürlüğe dönüştürür. Quantum Matrix Pro teknolojisi ve Neo Quantum HDR 8K Pro desteği, en karanlık sahnelerde bile kusursuz detaylar ve büyüleyici kontrast sunar. Sonsuz ekran hissi veren ultra ince Infinity Air tasarımı ve 90W Dolby Atmos ses sistemiyle sinema atmosferini doğrudan evinize taşırken, 240Hz akıcı yenileme hızı ise takılmasız ve süper akıcı bir oyun deneyimi sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu televizyonu satın aldım ve tek kelimeyle "vay canına" diyorum; son teknolojiyle donatılmış, inanılmaz bir cihaz. Görüntü kalitesi gerçekten olağanüstü; oynanan oyunları algılayıp görüntüyü mükemmel hale getiren yapay zeka teknolojisi sayesinde PS5 oyunlarım harika görünüyor. Ayrıca Transformers'ı 4K Blu-ray formatında izledim; görüntü muazzamdı, o kadar netti ve renkler o kadar canlıydı ki sanki filmin içindeymişim gibi hissettim."
  • "Neredeyse çerçevesiz tasarımı büyüleyici; One Connect Kutusu ise kurulumun düzenli kalmasını sağlıyor. Mini LED arka aydınlatma canlı renkler, derin siyahlar ve inanılmaz bir parlaklık sunarken, yapay zeka destekli görüntü yükseltme (upscaling) özelliği her türlü içeriğin harika görünmesini sağlıyor. Oyun tarafında HDMI 2.1, VRR ve 120Hz'de 4K desteği akıcı bir deneyim sunuyor; Game Hub ise bulut tabanlı oyunlar için harika bir seçenek. Netflix ve Disney+ gibi uygulamalara kolay erişim sağlayan Tizen arayüzü son derece kullanışlı; Dolby Atmos ve Q-Symphony ile güçlendirilmiş ses kalitesi ise etkileyici. Nefes kesici görüntüleri ve özellikleriyle üst düzey bir televizyon."
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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