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Polis 17 bin 600 kullanımlık uyuşturucu ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 17 bin 600 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Polis 17 bin 600 kullanımlık uyuşturucu ele geçirdi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada 10 gram uyuşturucu madde ile 11 adet, toplam 17 bin 600 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili C.S. ve A.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında adliyeye sevk edilen C.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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