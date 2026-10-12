Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da alarm! Husiler: "Havalimanını vurduk"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen'deki Husilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle güvenlik alarmı verildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde etkinleştirildiğini bildirdi.

Sistemin devreye girmesinin ardından kentte art arda patlama sesleri duyuldu.

PEŞ PEŞE 3 PATLAMA SESİ DUYULDU

Başkent Riyad'da verilen tehlike alarmının ardından yaşanan gelişmeler, bölgedeki güvenlik durumunu yeniden gündeme taşıdı.

Görgü tanıkları, erken uyarı sisteminin çalışmasının ardından kentte peş peşe 3 ayrı patlama sesi işitildiğini aktardı.

Patlama seslerinin ardından yetkililerden gelecek açıklamalar beklenirken, Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra yeni bir bilgilendirme yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN "TEHLİKE GEÇTİ" AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ikinci açıklamasında başkentte verilen alarmın ardından tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "tehlikenin geçtiği" belirtilirken olayın ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

RİYAD'A FIRLATILAN BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Öte yandan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Riyad'a yönelik füze saldırısına ilişkin bilgi verdi.

El-Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkentine fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı. Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı hedef aldıklarını öne sürdü

HUSİLER: "HAVALİMANINI HEDEF ALDIK"

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın bugün akşam saatlerinde balistik füzeyle hedef alındığını ve isabetle vurulduğunu iddia etti. Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt hava üssünün de hedef alındığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik uçuşların güvenli olmadığını belirten Seri, dünyadaki tüm havayolu şirketlerine, uçuş personelleri ve yolculara Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik uçuşların tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.

Seri, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahalarının bu konuda hariç tutulduğunu savundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır