HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da alarm! Husiler: "Havalimanını vurduk"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından peş peşe 3 patlama sesi duyuldu. Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı hedef aldıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da alarm! Husiler: "Havalimanını vurduk"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen'deki Husilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle güvenlik alarmı verildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde etkinleştirildiğini bildirdi.

Sistemin devreye girmesinin ardından kentte art arda patlama sesleri duyuldu.

PEŞ PEŞE 3 PATLAMA SESİ DUYULDU

Başkent Riyad'da verilen tehlike alarmının ardından yaşanan gelişmeler, bölgedeki güvenlik durumunu yeniden gündeme taşıdı.

Görgü tanıkları, erken uyarı sisteminin çalışmasının ardından kentte peş peşe 3 ayrı patlama sesi işitildiğini aktardı.

Patlama seslerinin ardından yetkililerden gelecek açıklamalar beklenirken, Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra yeni bir bilgilendirme yaptı.

Suudi Arabistan ın başkenti Riyad da alarm! Husiler: "Havalimanını vurduk" 1

SUUDİ ARABİSTAN'DAN "TEHLİKE GEÇTİ" AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ikinci açıklamasında başkentte verilen alarmın ardından tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan ın başkenti Riyad da alarm! Husiler: "Havalimanını vurduk" 2

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "tehlikenin geçtiği" belirtilirken olayın ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

RİYAD'A FIRLATILAN BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Öte yandan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Riyad'a yönelik füze saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Suudi Arabistan ın başkenti Riyad da alarm! Husiler: "Havalimanını vurduk" 3

El-Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkentine fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı. Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı hedef aldıklarını öne sürdü

HUSİLER: "HAVALİMANINI HEDEF ALDIK"

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın bugün akşam saatlerinde balistik füzeyle hedef alındığını ve isabetle vurulduğunu iddia etti. Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt hava üssünün de hedef alındığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan ın başkenti Riyad da alarm! Husiler: "Havalimanını vurduk" 4

Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik uçuşların güvenli olmadığını belirten Seri, dünyadaki tüm havayolu şirketlerine, uçuş personelleri ve yolculara Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik uçuşların tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.
Seri, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahalarının bu konuda hariç tutulduğunu savundu.
Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da üzerine yıldırım düşen ev alev alev yandıBolu’da üzerine yıldırım düşen ev alev alev yandı
Avcılar'da el frenini çekmeyi unuttu! 7 aracı biçtiAvcılar'da el frenini çekmeyi unuttu! 7 aracı biçti

Anahtar Kelimeler:
patlama Riyad Suudi Arabistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak

Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Okan Buruk biletini kesti! G.Saray'da devre arası ayrılık: O sözleri bardağı taşırdı

Okan Buruk biletini kesti! G.Saray'da devre arası ayrılık: O sözleri bardağı taşırdı

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Emekliler için rakamlar güncellendi! Bankalar sıraya girdi: 35 bin TL'ye hemen hesaplara yatırılıyor

Emekliler için rakamlar güncellendi! Bankalar sıraya girdi: 35 bin TL'ye hemen hesaplara yatırılıyor

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.