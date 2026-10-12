Avcılar'da el frenini çekmeyi unuttu! 7 aracı biçti

Olay, İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı firmaya bağlı olarak çalışan Emre Demir yönetimindeki beton pompası ile beton mikseri cadde üzerinde çarpıştı.

Maddi hasarla sonuçlanan kazanın ardından her iki aracın sürücüsü de meydana gelen hasarı kontrol etmek amacıyla araçlarından indi.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTUNCA ARAÇ GERİ KAYDI

Kazanın ardından beton pompasından inen sürücü Emre Demir'in, aracın el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürüldü.

Sürücünün araçtan ayrılmasının ardından beton pompası aniden hareket ederek cadde üzerinde hızla geri kaymaya başladı.

Kontrolsüz şekilde ilerleyen ağır tonajlı araç, yol kenarında park edilmiş otomobillere çarptı.

PARK HALİNDEKİ 7 ARACA ÇARPTI

Geriye doğru sürüklenen beton pompası, park halindeki 7 araca çarptıktan sonra durabildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan ikisinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay sırasında park halindeki araçların içinde kimsenin bulunmaması, olası bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır