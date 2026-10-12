AK Partili isim açıkladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel Cemil Tugay talimatı

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan liderliğindeki heyet Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Tugay, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ziyarette neler konuşulduğu ve bundan sonraki sürece dair detayları heyette yer alan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, tv100.com'a anlattı. Bursalı, Tugay ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir talimatı olduğunu belirtirken, Tugay'ın hayatım boyunca unutmayacağım dediği olayı da anlattı.

AK PARTİ'DEN CEMİL TUGAY'A İLK ZİYARET

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ettikten bir süre sonra AK Parti'ye geçti. Transferin ardından AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte ilk kez Tugay'ı ziyaret etti.

Ziyarete İnan'a AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mustafa Bilici, Şebnem Bursalı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Menderes Belediye Başkanvekili Asuman Şen eşlik etti.

ZİYARETİN PERDE ARKASINDA NELER YAŞANDI?

Ziyaretin samimi ve yapıcı bir havada geçtiğini belirten Bursalı, "Bizim için önemli olan, İzmir’in meselelerini ve şehrimizin geleceğini konuşabileceğimiz bir diyalog ortamının oluşmasıdır. İzmir söz konusu olduğunda önceliğimiz hemşehrilerimizin beklentileri ve şehrimizin ihtiyaçlarıdır. Kim olursa olsun görüşlerimiz farklı olsa da İzmir’in yararına olan konularda konuşabilmek, ortak akılla hareket edebilmek önem taşıyor. Ziyaretimizi de bu anlayışla gerçekleştirdik." dedi.

"TUGAY'IN 'ARTIK SÖZ DEĞİL İCRAAT ZAMANI' SÖZLER KIYMETLİ"

Şebnem Bursalı, Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından gelen eleştirilere olan yaklaşımının nasıl olduğu sorusuna şu yanıtı verdi;

"Yeni bir siyasi döneme girilirken en önemli husus, İzmir için ortaya konulacak hedefler ve bu hedeflerin somut hizmetlere nasıl dönüşeceğidir. Siyasi tercihler kadar, vatandaşın günlük hayatına dokunan çalışmalar da önemlidir. Eleştiriler demokratik siyasetin doğal bir parçasıdır. Önemli olan, eleştirileri kişiselleştirmeden değerlendirmek ve çözüm üretmeye odaklanmaktır. İzmirli hemşehrilerimiz söylemlerden çok, hayatlarında görecekleri olumlu değişimlere bakacaktır. Sayın Cemil Tugay’ın yeni döneme dair heyecanını görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. O, kendi vizyonu ile AK Parti’nin belediyecilik anlayışının İzmir’de güçlü bir sinerji oluşturacağına inanıyor. Bu kapsamda kendisinin bizlere söylediği “Artık söz değil icraat zamanı” sözleri gerçekten İzmir ve İzmirliler için çok değerli."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖZEL BİR TALİMATI VAR"

Cemil Tugay'ın İzmir AK Parti teşkilatında nasıl karşılandığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel talimatı olduğunu belirterek şu sözleri söyledi;

"AK Parti, farklı kesimlerden vatandaşlarımızın kendisini ifade edebildiği geniş bir siyasi harekettir. Bizim siyaset anlayışımızda esas olan, ortak değerler ve ülkemize hizmet etme iradesidir. Elbette her yeni süreç kendi içinde bir uyum ve karşılıklı tanıma dönemini beraberinde getirir. İzmir teşkilatımızın önceliği de şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet etmektir. Bu süreçte karşılıklı diyalog, samimiyet ve ortak hedefler belirleyici olacaktır. Ama şunu söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın biz milletvekilleri başta olmak üzere tüm AK Parti teşkilatına özel bir talimatı var: İzmir’e hizmet noktasında Cemil Bey’in her zaman destekçisi olacağız. Ziyaretimizde Genel Sekreterimiz Sayın Eyüp Kadir İnan da ifade etti. Biz başka partilere benzemeyiz. Polemiklerle, tartışmalarla vakit kaybetmeden enerjimizi İzmir için harcayacağız."

"ZİYARETTE ÖNE ÇIKAN YAKLAŞIM: "ŞEHRİMİZİN MESELELERİNE ODAKLANMAK"

Ziyarette öne çıkan başlıklara da değinen Şebnem Bursalı, "Kendisiyle İzmir'in meseleleri ve şehrimizin geleceği çerçevesinde bir diyalog gerçekleştirdik. Bizim açımızdan önemli olan, siyasi tartışmaların ötesine geçerek İzmir'in ihtiyaçlarını konuşabilmek. İzmir'in altyapısından ulaşımına, çevre sorunlarından vatandaşlarımızın beklentilerine kadar ele alınması gereken pek çok konu var. Ziyarette öne çıkan temel yaklaşım da şehrimizin meselelerine odaklanmak ve yapıcı bir iletişim kurabilmekti. İzmir için atılacak her olumlu adımın takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

"FARKLI BEKLENTİLERİN OLMASI SON DERECE NORMAL"

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına İzmirli vatandaşların tepkilerinin nasıl olduğu sorusuna Bursalı, "Vatandaşlarımızın farklı değerlendirmeleri ve beklentileri olması son derece doğal. Böyle siyasi gelişmelerin toplumdaki karşılığını anlamak için hemşehrilerimizi dinlemek, onların görüşlerine kulak vermek gerekir. İzmirli vatandaşlarımızın önceliği günlük hayatlarını doğrudan etkileyen sorunların çözülmesi, şehirde yaşam kalitesinin yükselmesi ve belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesidir. Biz de vatandaşlarımızın sesini dinlemeye ve İzmir'in ihtiyaçlarını her platformda gündeme getirmeye devam edeceğiz." diyerek cevap verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ CEMİL BEY'İ MEST ETMİŞ"

Cemil Tugay ile yapıcı bir iletişim kurduklarını söyleyen Bursalı, Tugay'ın ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan diyaloglarını anlattığını söyledi.

Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir’in konularına olan hakimiyetinden etkilendiğini belirten AK Partili vekil, "Ziyaretimiz sırasında karşılıklı görüş alışverişine açık, yapıcı bir iletişim kurduk. Siyasette iletişimin kıymeti, yalnızca konuşmak değil, birbirini dinlemek ve ortak meselelerde çözüm arayabilmektir.

Ama kendisi en güçlü iletişimi Sayın Cumhurbaşkanımızla kurdu. Ziyaretimizde bize Cumhurbaşkanımızla olan diyaloglarını aktardı. Külliye’deki kabulde, Cumhurbaşkanımızın İzmir’in konularına olan hakimiyeti Cemil Bey’i çok etkilemiş. İnsani olarak kendisine yaklaşımı, katılım törenindeki konuşmasında Cumhurbaşkanımızın kendisini ayakta dinlemesi Cemil Bey’i kelimenin tam anlamıyla mest etmiş. Hatta şunu söyledi bize 'Cumhurbaşkanımızın bana ve eşime olan nezaketini, gösterdiği değeri hayatım boyunca asla unutmayacağım.'

İzmir gibi büyük ve önemli bir şehirde bu iletişimin kurulması, şehrin sorunlarının çözümü açısından değer taşır. Bundan sonraki süreçte de önemli olan, bu diyaloğun somut adımlarla ve İzmir'e fayda sağlayacak çalışmalarla desteklenmesidir. Bunu yapmak için Cemil Bey’de inanç ve azim; AK Parti’de de vizyon ve kararlılık yeterince var. Dolayısıyla şimdi İzmir için hizmet ve değişim vakti." şeklinde konuştu.