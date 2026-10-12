Kuzey Marmara Otoyolu'nda akılalmaz görüntü!

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden bir motosikletli kurye, trafikte yaptığı tehlikeli hareketlerle görenleri şaşkına çevirdi. Motosikletinin üzerine uzanarak direksiyon kontrolünü ayaklarıyla sağlayan sürücü, bu sırada iki eliyle cep telefonunu kullanmaya devam etti. Diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

MOTOSİKLETİ AYAKLARIYLA KULLANDI

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan olayda, bir motosikletli kuryenin trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Seyir halindeyken motosikletinin üzerine uzanan kurye, gidonu elleri yerine ayaklarıyla kontrol etmeye başladı.

Sürücü, bu şekilde ilerlerken iki elini de cep telefonunu kullanmak için ayırdı.

KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN SÜRÜCÜLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Otoyolda ilerleyen diğer araçların sürücüleri, kuryenin tehlikeli hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Görüntülerde, motosikletli kuryenin uzun süre aynı pozisyonda yolculuk yaptığı ve çevresindeki sürücülerin kendisini kaydetmesine rağmen hareketlerini sürdürdüğü görüldü.

TEHLİKELİ YOLCULUK SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

tv100'ün haberine göre, motosikletli kuryenin trafikte sergilediği hareketlerin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Yüksek hızda ilerlerken motosikletini ayaklarıyla kontrol eden ve cep telefonunu kullanmayı sürdüren kuryenin görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.