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Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak

Siyasi arenada hareketli günler yaşanırken araştırma şirketleri de çalışmalarını paylaşmaya devam ediyor. Asal Araştırma Ekim ayı sonuçlarını duyurdu. İlk iki parti diğer partilerle arayı açarken kararsızların oy oranı ankete damga vurdu

Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak
Ufuk Dağ

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026" araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak 1

KARARSIZLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kararsız ve 'oy kullanmayacağım' diyenlerin oransal dağıtımı yapılmadan önceki verilerde, seçmenin %18,8'i "Kararsızım", %15,4'ü "Oy kullanmayacağım" ve %3,6'sı ise "Fikrim yok/Cevap yok" seçeneğini tercih etti.

AK PARTİ ÖNDE

Oranlar dağıtılmadan önceki sonuçlarda AK Parti birinci sırada yer alırken onu Yeni Parti ve DEM Parti takip etti.

Kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranları şu şekilde sıralandı:

AK Parti: %19,6
Yeni Parti: %15,7
DEM Parti: %5,5
MHP: %5,0
İYİ Parti: %4,4
CHP: %3,2
Diğer: %2,9
Zafer Partisi: %2,1
Anahtar Parti: %2,0
Yeniden Refah Partisi: %1,8

Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak 2

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA...

Kararsız, oy kullanmayacak ve yanıt vermeyen kitle orantısal olarak dağıtıldığında partilerin oy oranlarında belirgin bir artış gözlendi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tablo şu şekildedir:

AK Parti: %31,6
Yeni Parti: %25,2
DEM Parti: %8,8
MHP: %8,0
İYİ Parti: %7,1
CHP: %5,1
Diğer: %4,7
Zafer Partisi: %3,4
Anahtar Parti: %3,2
Yeniden Refah Partisi: %2,9

Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak 3

Araştırmanın %95 güven sınırında ve +/- 2,41 hata payı ile gerçekleştirildiği bildirildi.

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