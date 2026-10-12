Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026" araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

KARARSIZLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kararsız ve 'oy kullanmayacağım' diyenlerin oransal dağıtımı yapılmadan önceki verilerde, seçmenin %18,8'i "Kararsızım", %15,4'ü "Oy kullanmayacağım" ve %3,6'sı ise "Fikrim yok/Cevap yok" seçeneğini tercih etti.

AK PARTİ ÖNDE

Oranlar dağıtılmadan önceki sonuçlarda AK Parti birinci sırada yer alırken onu Yeni Parti ve DEM Parti takip etti.

Kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranları şu şekilde sıralandı:

AK Parti: %19,6

Yeni Parti: %15,7

DEM Parti: %5,5

MHP: %5,0

İYİ Parti: %4,4

CHP: %3,2

Diğer: %2,9

Zafer Partisi: %2,1

Anahtar Parti: %2,0

Yeniden Refah Partisi: %1,8

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA...

Kararsız, oy kullanmayacak ve yanıt vermeyen kitle orantısal olarak dağıtıldığında partilerin oy oranlarında belirgin bir artış gözlendi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tablo şu şekildedir:

AK Parti: %31,6

Yeni Parti: %25,2

DEM Parti: %8,8

MHP: %8,0

İYİ Parti: %7,1

CHP: %5,1

Diğer: %4,7

Zafer Partisi: %3,4

Anahtar Parti: %3,2

Yeniden Refah Partisi: %2,9

Araştırmanın %95 güven sınırında ve +/- 2,41 hata payı ile gerçekleştirildiği bildirildi.