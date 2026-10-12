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İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Sudan insan hakları örgütü Acil Durum Avukatları, dün Mısır-Sudan sınır bölgesindeki bir altın madenine Mısır Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 72 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Sudan'ın kuzey kesimlerindeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda birçok madencinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sudan merkezli insan hakları örgütü Acil Durum Avukatları'ndan yapılan açıklamada, Mısır Hava Kuvvetleri'nin dün ülkenin Mısır-Sudan sınır bölgesindeki bir altın madenine hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Saldırı sonucu 72 madencinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti 1

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan başka bir açıklamada da, bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi ancak saldırının sorumlularına ilişkin bir ayrıntı verilmedi. Açıklamada, birçok kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, iddia edilen hava saldırısında kullanılan savaş uçağının tipine ilişkin de bir değerlendirme bulunmuyor.

MISIR'I İŞARET ETTİLER

Bazı kaynaklar, saldırının sınırın Mısır tarafında düzenlendiğini ve Mısırlı yetkililerin bölgenin tahliye edilmesine ilişkin uyarıda bulunduğunu iddia etti. Mısır Hava Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

EN BÜYÜK GELİRLERİ ALTIN

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) süregelen çatışmaları ülkedeki gelir kaynaklarında aksaklıklara neden olurken, altının iki taraf için de başlıca nakit gelir kaynağı haline geldiği değerlendiriliyor. Ülkede son dönemlerde kısıtlı imkanlarla yürütülen madencilik faaliyetlerinin sayısı artarken, uzmanlar buralarda çıkarılan altınların büyük miktarının kaçak yollarla Mısır'a sokulduğunu savunuyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sudan Mısır
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