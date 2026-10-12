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Kilis'te aniden bastırdı! Yollar beyaza büründü

Kilis'te yağmurun ardından etkisini gösteren ani dolu yağışı, kentte kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Şiddetini artıran yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunmak için çevredeki iş yerlerine sığındı.

Kilis'te aniden bastırdı! Yollar beyaza büründü

Kilis'te etkili olan yağmur, yerini kısa sürede dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran dolu nedeniyle kentteki yollar beyaza büründü.

Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda dolu birikintileri oluştu.

VATANDAŞLAR DÜKKANLARA SIĞINDI

Dolu yağışına dışarıda yakalanan vatandaşlar, korunmak amacıyla çevredeki dükkânların önlerine sığındı.

Ani başlayan yağış, kentte günlük yaşamı kısa süreliğine etkiledi.

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE KONTROLLÜ İLERLEDİ

Dolu nedeniyle yolların beyaza bürünmesine rağmen kentteki ana arterlerde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Yağış sırasında trafikte bulunan sürücüler ise araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlemeyi sürdürdü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kilis dolu yağışı
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