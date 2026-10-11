Trump 'korkunç' olarak niteledi! Adım adım yeni savaşa... Havalimanı vuruldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları tüm hızıyla sürerken bu sabah saatlerinde Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı saldırı düzenlendi.

12 ÖLÜ, 309 YARALI

Husilerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği balistik füze saldırısının bilançosu netleşti.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 309 kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında 4 Suudi Arabistan vatandaşının, 2 Bangladeşlinin ve ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Sudan vatandaşı birer kişinin bulunduğu kaydedildi. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu aktarıldı. Saldırının ayrıca maddi hasara yol açtığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

HUSİLER DAHA ÖNCE DE HAVALİMANLARINI VURMUŞTU

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Husilerin 8 Ekim'de Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu. Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'na 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlediği saldırılarda ise 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 36 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

ABD HUSİLERE SALDIRACAK MI? TRUMP: "GÖRECEKSİNİZ"

Trump, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na yönelik son Husi saldırısı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin Husilere karşı harekete geçip geçmeyeceği sorusuna kesin yanıt vermeyen Trump, "Bunu göreceksiniz" dedi.

"SALDIRI KORKUNÇTU"

Husilerle iletişim hâlinde olduklarını kaydeden Trump, "Suudiler ABD güçleri olmadan kendilerini savunamıyorlar mı?" yönündeki soru üzerine, "Kendilerini savunabiliyorlar. Suudiler iyi savaşçılardır. Ama bence bu saldırı korkunç bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Son havalimanı saldırısının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuşup konuşmadığı sorusuna "Hayır, ama onunla konuşacağım" yanıtını veren Trump, "Suudi Arabistan’da yaşananlar kabul edilemez" dedi.

"KARŞILIK VERİLECEK"

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırının bir "terör eylemi" olduğunu ve buna "kararlılıkla karşılık" verileceğini bildirdi.