Bakan Göktaş'tan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı: "Elinizden tutmaya devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle X (Twitter) hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş, "Kız çocuklarımızın neşesi bugünümüzü, fikirleri ve cesaretleri yarınlarımızı aydınlatıyor" dedi.

"ELİNİZDEN TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Göktaş paylaşımının devamında ise "Biricik kızlarımız, hayalleriniz bizim için çok kıymetli. Siz yeter ki kendinize inanın; biz daima yanınızda olmaya, elinizden tutmaya devam edeceğiz. Dünya Kız Çocukları Gününüzü kutluyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.