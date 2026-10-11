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Bakan Göktaş'tan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı: "Elinizden tutmaya devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Göktaş, "Biricik kızlarımız, hayalleriniz bizim için çok kıymetli. Siz yeter ki kendinize inanın; biz daima yanınızda olmaya, elinizden tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Göktaş'tan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı: "Elinizden tutmaya devam edeceğiz"
Melih Kadir Yılmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle X (Twitter) hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş, "Kız çocuklarımızın neşesi bugünümüzü, fikirleri ve cesaretleri yarınlarımızı aydınlatıyor" dedi.

Bakan Göktaş tan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı: "Elinizden tutmaya devam edeceğiz" 1

"ELİNİZDEN TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Göktaş paylaşımının devamında ise "Biricik kızlarımız, hayalleriniz bizim için çok kıymetli. Siz yeter ki kendinize inanın; biz daima yanınızda olmaya, elinizden tutmaya devam edeceğiz. Dünya Kız Çocukları Gününüzü kutluyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.

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Mahinur Özdemir Göktaş
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