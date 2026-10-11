Asrın felaketinin ardından inşa edilen 137’nci cami ibadete açıldı

Hatay’da depremin ardından inşa edilen 137’nci cami olan ‘Marangozlar Camii’, Vali Mustafa Masatlı’nın katılımıyla ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Hatay’da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 137’nci cami Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ‘Marangozlar Camii’, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan; 137 cami, 51 Kur’an kursu, 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken 24 cami ve 19 Kur’an kurşunun da imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"137’NCİ CAMİMİZ OLAN KIRIKHAN MARANGOZLAR CAMİSİ’NİN BAŞTA KIRIKHAN’IMIZA OLMAK ÜZERE HATAY’IMIZA VE ÜLKEMİZE HAYIRLAR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

Depremden bu yana 137’nci camiyi hizmete aldıklarını ifade eden Vali Masatlı, "Burada 137’nci camimizin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler de biliyorsunuz, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketiyle birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi; kısacası şehrimizin yaşamla ilgili neredeyse her şeyini kaybettik. Bunların içerisinde camilerimiz de vardı. Camilerimiz yıkıldı, hasar aldı. 6 Şubat itibarıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öncülüğünde başlatılan, dünyanın pek tanık olmadığı ihya, inşa ve imar çalışmaları, vatandaşlarımızın da katkısıyla dayanışma ruhu içerisinde devam etti. Bugün de başlattığımız çalışmaların sonuçlarını bir bir alıyoruz. Şu ana kadar 137’nci camimizi tamamlayarak hizmete açtık. Bunun yanında 51 Kur’an kursumuzu ve 13 gençlik merkezimizi de hizmete almış bulunuyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle 24 camimizin ve 19 Kur’an kursumuzun inşaatı da devam ediyor. En kısa sürede onları da tamamlayacağız. Bütün bu süreçte 6 Şubat’tan beri bizlere destek veren, öncülük eden ve bizi her zaman öncelikli gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve bu caminin yapılmasında emeği geçen tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. 137’nci camimiz olan Kırıkhan Marangozlar Camisi’nin başta Kırıkhan’ımıza olmak üzere Hatay’ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır