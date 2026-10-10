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Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, fon soruşturmasıyla ilgili adı geçenlerin bulunduğu listenin açıklanması gerektiğini söylemişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bu açıklama nedeniyle ertesi gün AK Parti tarafından Zengin yerine başka birisinin Meclis'teki oturuma gönderildiğini iddia etmişti. Zengin söz konusu iddiayla ilgili açıklamada bulundu.

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Kurul'a katılamamasına ilişkin Özel'in kendisinin fon soruşturmalarıyla ilgili açıklamasını işaret ederek kullandığı "Özlem Hanım bu sözü söyledikten sonraki Meclis oturumuna Özlem Hanım yerine bir başka Grup Başkanvekili yolladılar" sözlerini eleştirdi.

Özgür Özel in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin den açıklama 1

"BU NASIL BİR GENEL BAŞKANLIKTIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Allah muhalefet seçmeninin yardımcısı olsun. Bu nasıl bir Genel Başkanlıktır… Böyle giderse, Ümit Özlale'nin iftiralarından sonra bir de Özgür Özel'in yalanlarını duyan, Bornova Anadolu Lisesi mezunları 'böyle mezunlarımız olamaz' derlerse şaşırmam. Özgür Özel yaptığı açıklamada Genel Kurul'daki fon meselesine dair konuşmam üzerine, 'Özlem Hanım bu sözü söyledikten sonraki Meclis oturumuna Özlem Hanım yerine bir başka Grup Başkanvekili yolladılar' demiş. Kendi partilerinde usul böyle olabilir ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi 'biz onlara benzemeyiz.'

Özgür Özel in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin den açıklama 2

"NE İNSANİDİR, NE DE AHLAKİDİR"

Çözümü için seferber olduğumuz böylesine önemli konularımız varken, böylesine akıldışı bir ithamla gündemi meşgul etmeye çalışmak da ancak kendilerinden beklenirdi. Genel kurulda rahatsızlığımı bizzat ifade etmişken, bu nedenle bir sonraki gün katılamamışken, üstelik bu durum videolarda kayıtlı haldeyken, kendi arkadaşları dahi buna şahitken, bundan bir siyasi rant devşirmeye çalışmak da yine ancak kendilerinden beklenirdi. Bu ne insanidir ne de ahlakidir… Birbirlerini yemekten memleketin hayrına bir söz söyleyemeyenlerin düştükleri hal ortadır. Varın gerisini siz düşünün…"
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Özlem Zengin ak parti Yeni Parti
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