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Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor... Canlı yayında açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'ye yeni katılımların olabileceğini belirten Yalçın, "Sırada bir büyükşehir var." ifadelerini kullandı.

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor... Canlı yayında açıkladı
Devrim Karadağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, CNN Türk canlı yayınında Akıl Çemberi programında Fulya Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

"HİÇ KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Yalçın, fon soruşturmasıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız bununla ilgili bir kararlılığı ortaya koyuyor. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan zerre kadar suçu olanla suçu olmayanı ayırt ederek, burada fonda kurban olan fonda kendi parasını kaptıranları tespit etmekten tutun da bu işe bulaşmış ister siyasi ister bürokrat ister başka camiadan fark etmez nereden olursa olsun ister bize yakın ister bizim karşımızda kim olduğunun hiçbir önemi yok." dedi.

"MEKKE İTTİFAKI GENİŞLEYEBİLİR"

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Mekke Savunma İttifakı'nın genişleyebileceğini belirterek, "Mısır başta olmak üzere yeni ülkeler katılabilir." dedi.

“SIRADA BİR BÜYÜKŞEHİR VAR”

Yalçın, AK Parti'ye katılan belediyelerle ilgili, "Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz." diye duyurdu.

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor... Canlı yayında açıkladı 1

MUHALEFETİN YEMEN İDDİASINA YANIT

Muhalefetin Yemen iddialarına yanıt veren Yalçın, "Muhalefetin en olmayacak yerinden tuttuğu tartışmalardan bir tanesi de bu. Meseleyi getirip ‘Yemen’e asker mi gönderiyoruz?’ basitliğine indirgemek. Maalesef bizim ülkedeki muhalefetin ana sorunlarından bir tanesi hiçbir şeye faydaları olmadığı gibi bir tartışmayı da nasıl yapacaklarını hiçbir zaman öğrenemediler. Aslında mesele sadece Yemen’den ibaret değil sadece Husiler’den ibaret değil. Mesele sadece Suudi Arabistan da ibaret değil Mekke Anlaşması’ndan da ibaret değil sadece Orta Doğu’dan ibaret değil dış politikaya Türkiye’nin çok kapsamlı bir yaklaşımı var. Mekke Anlaşması bölgede barış ve istikrar amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi büyükşehir belediyesi
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