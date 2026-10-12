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Esenyurt'ta trafik tartışmasının faturası ağır oldu: 180 bin TL ceza!

İstanbul Esenyurt'ta trafikte yaşanan yol verme tartışması, bir sürücüye ağır yaptırımlar uygulanmasıyla sonuçlandı. Tartışma sırasında saldırgan davranışlar sergilediği belirlenen sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi. Ehliyeti daimi olarak iptal edilen sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Esenyurt'ta trafik tartışmasının faturası ağır oldu: 180 bin TL ceza!

Olay, 10 Ekim tarihinde İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan sürücüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginliğe çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Tarafların vatandaşlar tarafından ayrıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte yaşanan tartışmaya ait görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Görüntüleri detaylı şekilde değerlendiren polis ekipleri, olay sırasında saldırgan davranışlarda bulunduğu belirlenen sürücünün kimliğini tespit etti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu sürücü yakalandı.

180 BİN TL CEZA KESİLDİ, EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Trafikte saldırgan davranışlarda bulunduğu belirlenen sürücüye uygulanan idari yaptırımların yanı sıra hakkında adli işlem de başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt para cezası
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