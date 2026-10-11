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1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

Dün akşam saatlerinde Tokat'ta mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu. Sayı 1400'e ulaştı. Yapılan analizde suda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ancak yetkililer önlem olarak vatandaşlara 'geçici süre suyu kaynatarak için' uyarısında bulundu.

1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

Tokat’ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle 1300- 1400 kişi hastanelere başvurdu. Hastalardan 15’i yatarak tedaviye alındı. İçme suyu numunelerinde yapılan son testlerde olumsuzluk saptanmadığını açıklayan yetkililer, sonuçlar kesinleşene kadar suların kaynatılarak tüketilmesi uyarısında bulundu.

1000 den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! Suyu kaynatarak için uyarısı 1

ŞİKAYETLER ARTTI

Tokat kent merkezinde dün saat 21.00 sıralarında mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda çocuk ve yetişkin hastanelere başvurdu. Başvuruların artması üzerine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat açıklama yaptı.

"GEÇİCİ SÜRE SUYU KAYNATARAK İÇİN"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kent genelinden alınan içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti. Yazıcıoğlu şöyle dedi:

1000 den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! Suyu kaynatarak için uyarısı 2

"Şehrimizin dört bir yanından alınan içme suyu numuneleri düzenli olarak analiz edilmektedir. İçme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemde bile içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir. En son 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Test sonuçları açıklanana kadar vatandaşlarımızın geçici bir süre temkinli ve kaynatarak su kullanmasını önemle rica ediyorum. Bu süre zarfında klorlama nedeniyle içme sularında hafif bir koku olabilir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirme için resmi kurumlarımızı takip etmeleri önemle rica olunur."

ÖNCE ÇOCUKLARDA SONRA YETİŞKİNLERDE...

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat ise başvuruların ilk olarak çocuk hastalarda görüldüğünü, daha sonra yetişkinlerin de benzer şikayetlerle hastanelere geldiğini söyledi. Canbolat, "Bize ilk etapta çocuk hastalarımız bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Daha sonra yetişkin hastalara sıçrama oldu. 15 yatan hastamız var, hepsinin genel durumu iyi. Dün saat 21.00 sıralarında başlayan başvurularda toplam sayı 1300-1400 civarında, ancak süreç devam ettiği için sayılar değişkenlik gösterecektir" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat hastane su
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