Karabük’te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kamyonun dinlenme tesisinden yola çıkmak isteyen çekiciye çarpmamak için yaptığı manevra kazayla sonuçlandı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyon, tesis içerisinde bulunan otomobil ve çekiciye çarptı. Kazada biri 6 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

ÇEKİCİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Kaza, Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Bayındır köyü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki kamyon, Bolu'nun Gerede ilçesinden Çankırı'nın Çerkeş ilçesine doğru ilerlediği sırada dinlenme tesisinden çıkarak Gerede yönüne dönmek isteyen M.D. idaresindeki çekici ve bağlı yarı römorkla karşılaştı.

Çekiciye çarpmamak için manevra yapan kamyon sürücüsü, aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon, ilk olarak dinlenme tesisinde park halinde bulunan E.Ç. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden kamyon, S.R.HÜ. yönetimindeki çekici ve bağlı yarı römorka da çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ç., F.K. ve 6 yaşındaki A.G. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenen 3 yaralı, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır