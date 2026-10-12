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Polisten kaçtı, 335 bin TL ceza yedi!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyeti otomobil sürmeye yetersiz olduğu belirlenen sürücüye 335 bin TL idari para cezası yazıldı. Cezanın miktarını öğrenen sürücü, ‘Dershane param gitti’ diyerek sinir krizi geçirdi.

Polisten kaçtı, 335 bin TL ceza yedi!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde polis ekipleri, Y.K. (17) yönetimindeki hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulundu.

335 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI

Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan sürücü, uzun süren kovalamaca sonucu Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.K.’nın ehliyetinin otomobil sürmeye yetersiz olduğu belirlendi. Y.K.’ya trafiğin ilgili maddelerince 335 bin TL idari para cezası yazıldı.

Y.K. ceza makbuzunu imzalandığı sırada cezanın miktarını öğrenince ‘Dershane param gitti’ diyerek sinir krizi geçirdi. Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen Y.K., gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Araç ise 120 gün süreyle trafikten men edilerek, çekiciyle otoparka kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri para cezası
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