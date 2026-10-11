14 yaşındaki çocuğun ölümünde dikkat çeken detay: Yapay zekaya sormuş!

Sakarya'da ablasının doğum gününü kutlamak için gittiği aile dostlarının evinde başından vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki M.İ.'nın ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. M.İ'yi vurduğu iddiasıyla tutuklanan 16 yaşındaki çocukluk arkadaşının telefonunda yapılan incelemelerde, olaydan 13 gün önce yapay zekaya silahlar ve adam öldürmenin cezaları hakkında sorular sorduğu belirlendi. Acılı aile, olayda ihmali bulunduğunu düşündüğü kişilerin de cezalandırılmasını istiyor.

ÖNCE İNTİHAR DEDİ, SONRA KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

ATV Haber'in haberine göre 14 yaşındaki M.İ., ablasının doğum gününü kutlamak amacıyla ailesinin dostlarının bulunduğu Sakarya'da doğum günü kutlaması sırasında başından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından M.İ'nin çocukluk arkadaşı olan 16 yaşındaki şüpheli, ilk ifadesinde arkadaşının intihar ettiğini öne sürdü. Polis sorgusunda ise silahın kazara ateş aldığını iddia etti.

Şüphelinin ifadeleri ile olay yerindeki bulgular arasındaki farklılıklar soruşturmanın seyrini değiştirdi.

YAPAY ZEKAYA SORDUĞU SORULAR ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan şüphelinin cep telefonunda gerçekleştirilen incelemelerde, olaydan yalnızca 13 gün önce yapay zekayla yaptığı yazışmalara ulaşıldı.

Şüphelinin yapay zekaya silahların öldürücülüğü ve adam öldürme suçunun cezaları hakkında sorular yönelttiği tespit edildi.

Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda şu soruların yer aldığı görüldü;

"Hangi silahla vurursam adam ölür?"

"Tüfekle vurursam ne kadar ceza alırım?"

"Pompalı tüfek can yakar mı?"

"Kuru sıkı can yakar mı?"

"Birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım?"

Soruşturma dosyasına giren bu yazışmalar, olayın kaza olup olmadığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

"BENİM OĞLUMUN ÜZERİNDE BARUT İZİ ÇIKIYOR, ONDA ÇIKMIYOR"

M.İ'nin ailesi, şüphelinin kazara ateş ettiği yönündeki savunmasına tepki gösterdi.

Mağdurun bir yakını, silahın boş olduğu iddiasına karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk 'silah boştu' dedi. Silahın gelen bilgilerinde silah dolu; 10 tane mermi, bir tane sıkılmış. Silahın her tarafında parmak izi var."

Acılı babanın olayla ilgili ifadeleri şöyle;

"Benim oğlumun üzerinde barut izi çıkıyor, onda çıkmıyor. Onu bile araştırmış; olaydan sonra gidip elini yıkamış, üstünü değiştirmiş."

SİLAHIN MARKASINI DA ARAŞTIRMIŞ

M.İ'nin annesi, oğlunun ölümüne neden olan silahın markasının da şüphelinin telefonunda araştırıldığını öne sürdü.

Acılı anne, "Benim oğlumu öldürdüğü silahın markasını bile telefondan araştırmış. 'Bu marka silahla öldürsem ne kadar ceza alırım?' diye..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

TELEFONUNDAN SİLAHLI FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde yapay zeka yazışmalarının yanı sıra silahlarla çekilmiş fotoğraflara da ulaşıldığı belirtildi.

Ayrıca telefonda çetelerle bağlantılı olabileceği değerlendirilen bazı fotoğrafların bulunduğu öne sürüldü.

Şüphelinin babası ise oğlunun silahlarla ilgisi olmadığını savunarak şu açıklamayı yaptı:

"Benim çocuğumun silahla hiçbir zaman olayı olmamıştır. Benim çocuğum odasında böcek görse 'gelin şu böceği alın' diyen bir çocuktur."

SİLAH EMEKLİ POLİS DEDESİNE AİTMİŞ

M.İ'nin ölümüne neden olan silahın, tutuklu şüphelinin emekli polis olan dedesine ait olduğu öğrenildi.

Silahın evde kolayca ulaşılabilecek bir çekmecede tutulduğu belirtildi.

M.İ'nin ailesi, silahın muhafaza edilmesinde ihmali bulunduğunu düşündüğü kişilerin de sorumluluğunun araştırılmasını talep etti.

"OĞLUMUN ADALETİNİ ARIYORUM"

Oğlunu, kızının doğum gününde kaybetmenin acısını yaşayan anne, olayda sorumluluğu bulunan herkesin hesap vermesini istedi.

"Benim kızımın doğum gününde oğlumu öldürdüler!" diyen anne, şüphelinin ailesine ve silahın sahibine yönelik sorularını şu sözlerle dile getirdi:

"Dede neden serbest? Anne-baba bu sorumsuzluğa rağmen hala neden serbest? Ben bunların cevabını istiyorum. Oğlumun adaletini arıyorum."

M.İ.'nin ailesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluluğu tespit edilen kişilerin cezalandırılmasını talep ediyor.