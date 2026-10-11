HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yer: Hindistan! Uçakta panik anları, bir anda alevler yükselmeye başladı

Hindistan’da Delhi-Chennai seferini gerçekleştiren yolcu uçağında bir elektronik cihazın alev almasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayın ardından Hindistan’ın Haydarabad şehrindeki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı’na yönlendirilen uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Yer: Hindistan! Uçakta panik anları, bir anda alevler yükselmeye başladı

Hindistan merkezli IndiGo havayolları şirketine ait Delhi-Chennai seferini yapan yolcu uçağında bir yolcuya ait elektronik cihazın alev almasıyla havada panik dolu anlar yaşandı. 6E6115 sefer sayılı Airbus A321neo tipi uçakta meydana gelen olayda kabin ekibi, yangın söndürücü kullanarak alevlere müdahale etti. Olayın ardından Hindistan’ın Haydarabad şehrindeki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı’na yönlendirilen uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Yer: Hindistan! Uçakta panik anları, bir anda alevler yükselmeye başladı 1

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, pilotların belirlenmiş güvenlik prosedürleri doğrultusunda uçağı Haydarabad’a yönlendirdiği ve kabin ekibinin hızlı müdahalesi sayesinde durumun kontrol altına alındığı kaydedildi. Havayolu şirketi, Haydarabad’a inişin ardından yolcuların Chennai’ye ulaştırılması için alternatif bir uçak tahsis edildiğini duyurdu.

Yer: Hindistan! Uçakta panik anları, bir anda alevler yükselmeye başladı 2

YANGININ NEYDEN ÇIKTIĞI HENÜZ NETLEŞMEDİ

İlk bilgilere göre yangının bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, yetkililer söz konusu yangına neden olan cihazın powerbank olduğunu henüz doğrulamadı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail Savunma Bakanı Katz'a sert tepkiİletişim Başkanı Duran'dan İsrail Savunma Bakanı Katz'a sert tepki
Maganda dehşeti! Kadın sürücünün önünü kestiMaganda dehşeti! Kadın sürücünün önünü kesti

Anahtar Kelimeler:
yangın uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

Trump 'korkunç' olarak niteledi! Adım adım yeni savaşa... Havalimanı vuruldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trump 'korkunç' olarak niteledi! Adım adım yeni savaşa... Havalimanı vuruldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

A Milli Takım'da sürpriz ihtimal! Eski Fenerbahçe hocası gelebilir

A Milli Takım'da sürpriz ihtimal! Eski Fenerbahçe hocası gelebilir

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.