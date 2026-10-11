İletişim Başkanı Duran'dan İsrail Savunma Bakanı Katz'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Katz'ın ifadelerini İsrail'de yaklaşan seçimler öncesindeki siyasi çaresizliğin göstergesi olarak değerlendiren Duran, Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmaya devam edeceğini vurguladı.

DURAN'DAN İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ'A TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katz'ın kullandığı ifadeleri eleştiren Duran, söz konusu açıklamaların İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde yaşanan siyasi çaresizliği ortaya koyduğunu belirtti.

"ASILSİZ İTHAMLAR GERÇEKLERİ ÖRTEMEZ"

İsrail yönetiminin Türkiye'ye yönelik suçlamalarına da değinen Duran, bu açıklamaların Gazze'de yaşananları ve İsrail'in bölgedeki politikalarını gündemden düşüremeyeceğini ifade etti.

Duran, Türkiye'ye yöneltilen asılsız ithamların İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölgede sürdürdüğü saldırgan politikalarını örtemeyeceğini vurguladı.

"ULUSLARARASI HUKUKU HİÇE SAYAN ANLAYIŞIN YENİ BİR TEZAHÜRÜ"

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın ateşkes ve barış görüşmelerinde yer alan isimlere yönelik tehditlerine dikkat çeken Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Katz'ın, ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür. Bu sorumsuz yaklaşım, uluslararası kamuoyunu açıkça yok saymaktır."

"TÜRKİYE'NİN DURUŞU DEĞİŞMEYECEK"

Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumunu sürdüreceğinin altını çizen Duran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının meşru haklarını, adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdürecektir. İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları, ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir."

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ'A TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ülkemizi hedef alan seviyesiz ve hadsiz açıklamaları, İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir."

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır