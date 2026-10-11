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Facianın eşiğinden dönüldü! İstanbul Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Kimyasal madde taşıyan Malta bayraklı gemi, makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi. Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü! İstanbul Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı

Bulgaristan’ın Varna Limanı’ndan aldığı yükle İtalya’nın Monopoli Limanı’na gitmek üzere seyreden Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan "IVYAN" isimli tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kanlıca önlerinde tehlike yaşadı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya doğru sürüklenen tanker, sahile ve tarihi yalıların bulunduğu kıyı şeridine tehlikeli derecede yaklaştı. Kanlıca Vapur İskelesi’nin ve kıyıdaki yalıların yakınlarına kadar sürüklenen tankerin karaya oturma ya da kıyıdaki yapılara çarpma tehlikesi yaşadığı belirtildi. Mürettebatın demir atmasıyla durabilen geminin kıyıya çarpması önlendi. Olayın yaşandığı bölgede muhtemel bir kazanın önüne geçilmesi için tedbirler alındı.

Facianın eşiğinden dönüldü! İstanbul Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı 1

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bulgaristan’dan İtalya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demir atan IVYAN isimli kimyasal tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4, TAHLİSİYE-2, TAHLİSİYE-9 Botumuz, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı
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