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Bakırköy'de maganda dehşeti! Kadın sürücünün önünü kesti

İstanbul Bakırköy'de çocuklarıyla birlikte otomobiliyle seyreden kadın sürücü, kendisini bariyere sıkıştıran hafif ticari aracın sürücüsünü korna çalarak uyardı. Uyarıya öfkelenen sürücü, kadının önünü keserek geçişini engelledi.

Bakırköy'de maganda dehşeti! Kadın sürücünün önünü kesti

İstanbul Bakırköy'de çocuklarıyla birlikte otomobiliyle seyir halinde olan kadın sürücü, trafikte başka bir sürücünün sözlü saldırısına uğradı. Kendisini bariyere sıkıştıran hafif ticari aracın sürücüsünü korna çalarak uyaran kadının önü kesildi. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bakırköy de maganda dehşeti! Kadın sürücünün önünü kesti 1

KORNAYA BASINCA ÖFKELENDİ

Olay, öğle saatlerinde Bakırköy'e bağlı Yeşilköy'de meydana geldi. İddiaya göre çocuklarıyla birlikte yolculuk yapan kadın sürücü, seyir halindeyken hafif ticari araç tarafından bariyere doğru sıkıştırıldı.

Bakırköy de maganda dehşeti! Kadın sürücünün önünü kesti 2

Kadın sürücü, tehlikeli duruma dikkat çekmek ve diğer sürücüyü uyarmak amacıyla kornaya bastı. Ancak bu uyarıya öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü, kadının otomobilinin önünü keserek tepki gösterdi.

KADIN SÜRÜCÜNÜN GEÇİŞİNE İZİN VERMEDİ

Bir süre kadın sürücüye tepki gösteren kişi, daha sonra hafif ticari aracına binerek yoluna devam etti. Ancak kadının geçişini engellemeyi sürdürdü.

Hafif ticari araç sürücüsünün, aracının camından kadın sürücüye yönelik hakaretlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücünün kadının önünü keserek ilerlemesine engel olduğu ve sözlü tepkisini sürdürdüğü anlar yer aldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavga şiddet
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