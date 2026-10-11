Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak ve sis kapıda!

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun genelinde az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak. Güney kesimlerde parçalı bulutluluk beklenirken, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra, Malatya ve Elazığ çevrelerinde akşam, Güneydoğu Anadolu genelinde ise gece saatlerinde etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevcut seviyelerini koruyacağını ve önemli bir değişiklik yaşanmayacağını bildirdi.

Rüzgârın ülke genelinde ağırlıklı olarak güneyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise yer yer kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT

Marmara Bölgesi'nde gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

Bursa: 28°C, az bulutlu ve açık.

Çanakkale: 27°C, az bulutlu ve açık.

İstanbul: 25°C, az bulutlu ve açık.

Kırklareli: 28°C, az bulutlu ve açık.

EGE'DE GÜNEŞLİ HAVA ETKİLİ OLACAK

Ege Bölgesi'nde açık ve az bulutlu hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus ve yer yer sis oluşabilecek.

Denizli: 28°C, az bulutlu ve açık.

İzmir: 28°C, az bulutlu ve açık.

Manisa: 29°C, az bulutlu ve açık.

Muğla: 25°C, az bulutlu ve açık.

AKDENİZ'DE ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK BEKLENİYOR

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Adana: 33°C, parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: 30°C, az bulutlu ve açık.

Burdur: 26°C, az bulutlu ve açık.

Hatay: 30°C, parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU'DA İKİ BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

İç Anadolu Bölgesi'nde genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin güney kesimleri ile Niğde çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 26°C, az bulutlu ve açık.

Çankırı: 26°C, az bulutlu ve açık.

Eskişehir: 26°C, az bulutlu ve açık.

Konya: 26°C, az bulutlu ve açık.

BATI KARADENİZ'DE SİS BEKLENİYOR

Batı Karadeniz genelinde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilecek.

Bolu: 26°C, az bulutlu ve açık.

Düzce: 29°C, az bulutlu ve açık.

Kastamonu: 25°C, az bulutlu ve açık.

Zonguldak: 24°C, az bulutlu ve açık.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE AÇIK HAVA HÂKİM

Orta ve Doğu Karadeniz'de gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Amasya: 29°C, az bulutlu ve açık.

Rize: 24°C, az bulutlu.

Samsun: 25°C, az bulutlu.

Trabzon: 24°C, az bulutlu.

DOĞU ANADOLU'DA AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ VAR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde ise akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Erzurum: 19°C, az bulutlu.

Kars: 19°C, az bulutlu.

Malatya: 23°C, parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Van: 19°C, az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA GECE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gün içerisinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, gece saatlerinde bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 28°C, parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Mardin: 26°C, parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Siirt: 27°C, parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Şanlıurfa: 29°C, parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.