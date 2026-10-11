Okullarda yaşanan olayların ardından Bakan Çiftçi'den açıklama! 'Şefkat Kalkanı' projesi geliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da KON TV'ye katılarak, fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mustafa Çiftçi, fon mağdurlarının yaşadığı kayıpların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, yasal düzenleme konusunda önümüzdeki hafta somut bir adım atılacağını açıkladı. Düzenleme kapsamında mağdurların zararlarının hangi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin de bilgi veren Bakan Çiftçi, ödemelerde devlet bütçesinin kullanılmayacağını vurguladı.

"MAĞDUR OLAN KİŞİLERİN PARALARI ÖDENMİŞ OLACAK"

Çiftçi, mağdurlara yapılacak ödemelerin, haksız kazanç elde eden kişilerden sağlanacak kaynaklarla karşılanacağını belirtti. Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISININ BAŞKANLIĞINDA KURUL OLUŞTURULDU

Fon soruşturması nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için yürütülen çalışmaların idari boyutuna da değinen Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir fon kurulu oluşturulduğunu bildirdi. Çiftçi, yaşanan mağduriyetlerin bütün fon piyasasını kapsayan genel bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de vurguladı.

MAĞDURLARIN ZARARLARI BELLİ ORANLARDA KARŞILANACAK

Hazırlanan yasal düzenlemenin temel hedeflerinden birinin, fon soruşturması kapsamında mağdur olan vatandaşların kayıplarının en azından belirli bir bölümünü karşılamak olduğunu belirten Mustafa Çiftçi, Meclis'e sunulacak yasa önerisinin sürecin işleyişine ilişkin ayrıntıları netleştireceğini ifade etti. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesinin beklendiğini belirten Çiftçi, "Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak." dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Bakan Mustafa Çiftçi, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılı ağustos ayında Malazgirt'te yaptığı iç cepheyi tahkim çağrısıyla başladığını belirtti. Bakan Çiftçi, "Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle bir devlet projesi haline dönüştü. Ve bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tatile girmeden önce de bunun hukuki zeminini oluşturdu ve bir çerçeve yasa kabul etti. Tabii burada Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un da emeklerini anmak gerekir. 21 toplantıya başkanlık etti Sayın Başkanımız ve bunun hukuki zemininin oluşması noktasında çok güzel süreci yönetti, Meclisimiz bu konuyu kanunlaştırdı." dedi.

"BURADA DEVLETİMİZİN İRADESİ VAR"

İçişleri Bakanlığı olarak süreci hassasiyetle takip ettiklerini ifade eden Bakan Mustafa Çiftçi, "Burada bir pazarlık yok, terör örgütüne karşı verilmiş bir taviz de yok. Burada devletimizin iradesi var, Cumhurbaşkanımızın iradesi var, terör örgütü kendisini tasfiye edecek, silahları bırakacak, devletin güvenlik organları bunu tespit edecek, Millî Güvenlik Kurulu bunu teyit edecek, ardından 6 aylık süre başlayacak, bunun ardından mahkemeler konuyla ilgili karar verecekler ve normalleşme de bu şekilde başlamış olacak. Ülkemiz bununla inşallah 50 yıllık terör belasının da üstesinden gelmiş olacak çünkü bunun için çok şehitler verdik." ifadelerini kullandı.

"TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Sürecin devam etmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışacaklarını belirten Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben sürecin en büyük başarısının şu olduğunu söyleyebilirim, 2 senedir hamdolsun hiçbir şehit haberi yok, anneler ağlamıyor, eşler dul kalmıyor, çocuklar yetim kalmıyor. Bence sürecin en büyük başarısı bu ve bu sürecin akamete uğramadan başarılı bir şekilde devam etmesi için biz de Milli Savunma Bakanlığı'yla beraber, MİT ile beraber, devletin diğer kurumlarıyla beraber üzerimize düşeni hassasiyetle yerine getireceğiz ve bu sürecin akamete uğramaması için tüm tedbirleri alacağız."

ŞEFKAT KALKANI PROJESİ

Bakan Çiftçi, Şefkat Kalkanı Projesi’ni hayata geçireceklerini belirterek, “İlerleyen günlerde Şefkat Kalkanı isimli bir projemiz var. Bunu açıklayacağız. En İyi Narkotik Polisi Anne diye bizim İçişleri Bakanlığımızın geçmişte uygulamaya koyduğu bir proje vardı. Çünkü bir çocuktaki değişikliği en önce annesi fark eder.” dedi.

Ailelerin çocuklarının davranışlarını yakından takip etmesinin önemine dikkati çeken Bakan Çiftçi, “Eve geldiği zaman çocuğun hal ve hareketlerinden yani herhangi bir rahatsızlığı var mı, hastalığı var mı, çocuk normal davranışlar sergiliyor mu? Anne bunu bilir. İşte buna benzer Şefkat Kalkanı diye bir projemiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu projemizi de yürürlüğe koyacağız.” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARINI TAKİP ETMEK AİLELERİN GÖREVİ"

Aileler mutlak suretle çocuklarını takip etmeleri gerektiğini ifade eden Bakan Çiftçi, “Çocuk odasında ne yapıyor, hangi sitelere giriyor, hangi oyunları oynuyor? Çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı? Onu gözlemlemeliler. Bir de okula gönderirken acaba çocuk okula gidiyor mu? Okuldan çıktıktan sonra kimlerle görüşüyor, kimlerle farklı yerlere gidiyor, oyun salonlarına ya da internet kafelere gidiyor mu? Gitmemesi gereken yerlere gidiyor mu? Bunları takip etmek ailelerin görevi.” ifadelerini kullandı.

ŞEFKAT ELİ PROJESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığınca, okullarda yaşanan saldırıların önlenmesine yönelik hayata geçirilmesi planlanan "Şefkat Kalkanı" projesiyle, çocukların davranışlarındaki değişikliklerin aileler tarafından erken fark edilmesi ve olası risklere karşı önlem alınması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, annelere çocukların uyuşturucuya yönelme riskine karşı da eğitim verilecek, bireysel radikalleşme belirtilerinin tespit edilmesi ve bu süreçte izlenmesi gereken yollar konusunda bilgilendirme yapılacak.