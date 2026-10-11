Manisa'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ve çekicinin karıştığı kaza ihbarının alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır."

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.