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Tokat'ta binlerce kişiyi hastanelik etmişti: Salgının nedeni belli oldu

Tokat’ta çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasına neden olan salgının kaynağına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde vakalarda bulaşıcı virüs tespit edilirken, yayılma kaynağına yönelik su ve gıda araştırmalarının sürdüğü bildirildi. İşte detaylar...

Tokat'ta binlerce kişiyi hastanelik etmişti: Salgının nedeni belli oldu
Nilgün Arabacı

Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren çok sayıda kişinin mide ve bağırsak şikâyetleri nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine başlatılan incelemelerde yeni gelişme yaşandı. Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetlerinin nedenine yönelik yapılan testlerde norovirüs adı verilen bulaşıcı etkenin saptandığı öğrenildi.

TESTLERDE NOROVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Sabah Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, hastanelere yapılan başvuruların ardından gerçekleştirilen testlerde norovirüs tespit edildi. Vakaların büyük bölümünün hafif seyrettiği ve hastaların yaklaşık yüzde 99'unun ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Norovirüs, özellikle mide ve bağırsak sistemini etkileyerek bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilere yol açabiliyor. Virüs, kişiden kişiye ve kirlenmiş yüzeyler ya da kontamine yiyecek ve su aracılığıyla bulaşabiliyor.

Öte yandan, testlerde norovirüsün saptanması, kentteki tüm vakaların bulaş kaynağının kesin olarak belirlendiği anlamına gelmiyor. Şikâyetlerin kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Tokat ta binlerce kişiyi hastanelik etmişti: Salgının nedeni belli oldu 1

ÖNCE ÇOCUKLARDA SONRA YETİŞKİNLERDE GÖRÜLDÜ

9 Ekim Cuma akşamından itibaren acil servislere yapılan başvurularda belirgin artış yaşandı. İlk etapta özellikle çocuklarda görülen bulantı ve kusma şikâyetlerinin, ilerleyen saatlerde yetişkinlerde de ortaya çıktığı bildirildi.

Sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun kısmen azalmaya başladığı ancak henüz normal seviyelere dönmediği belirtildi.

Tokat ta binlerce kişiyi hastanelik etmişti: Salgının nedeni belli oldu 2

Salgın nedeniyle okullar tatil edilmişti.

HASTALARIN YÜZDE 99'U AYAKTA TEDAVİ EDİLİYOR

Edinilen bilgilere göre, hastanelere başvuranların yaklaşık yüzde 99'u ayakta tedavi edilirken, yüzde 1'lik bölümünün hastanede takip ve tedavisi devam ediyor. Tedavisi süren hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, vakalarda ağırlıklı olarak bulantı ve kusma şikâyetlerinin görüldüğü aktarıldı.

Ciddi sıvı kaybı ve ağır seyreden vakaların yaygın olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Tokat ta binlerce kişiyi hastanelik etmişti: Salgının nedeni belli oldu 3

ACİL SERVİSLERDE EK ÖNLEMLER ALINDI

Hasta başvurularındaki artış nedeniyle sağlık kuruluşlarında yoğunluğu azaltmak amacıyla ek tedbirler alındı. Bu kapsamda sağlık personeli sayısının artırıldığı ve ilave muayene odalarının hizmete açıldığı öğrenildi.

Hastaların bekleme sürelerini azaltmak ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yetkililerin hijyen uyarıları sürerken, norovirüsün yayılmasını önlemek için ellerin sabun ve suyla iyice yıkanması, güvenli içme suyu kullanılması ve ortak kullanım alanlarında temizlik kurallarına dikkat edilmesi önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
virüs
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