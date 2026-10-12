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Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 Ekim salı günü Rams Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. Opeprasyon kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak müsabaka öncesi tüm biletler tükendi. Bilet fiyatlarının 75 bin liraya kadar çıkmasına rağmen tüm biletler satılarak Türkiye'de şimdiye dek oynanacak en pahalı maç olarak kayıtlara girdi.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa operasyonu! 9 şüpheli yakalandı 1

KARABORSAYA GEÇİT YOK

Müsabaka öncesi karaborsa bilet satışı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda kimlikleri tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 9 şüpheli şahıs yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray şampiyonlar ligi
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