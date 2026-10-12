Marmara'daki hareketlilik tedirgin etti! Büyük deprem senaryo yeniden gündemde

Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen iki deprem bölgede tedirginliği artırdı. 3.5 ve 2.9'luk depremler İstanbul'da da hissedilirken, uzman isimler art arda açıklamalarda bulundu. 3.5 büyüklüğündeki deprem için "Kendisi küçük, anlamı büyük" diyen Prof. Dr. Osman Bektaş bölgedeki depremlere yönelik yeni değerlendirmelerde bulundu.

"ÇINARCIK ÇUKURUNUN DA 6 VE ÜZERİ DEPREM ÜRETMESİ OLASIDIR"

Sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yapan Bektaş, "Adalar Fayı'nda 7 ve üzeri deprem senaryosu sorgulanıyor" dedi. Bektaş devamında ise "Alman Ekolünün Çınarcık Havzasıdaki 2018-2919 çalışmaları Yalova açıklarinda yavaş kayma (creep) davranışını gösterdi. Bu günkü Yalova 3,5 ve 1963 Adalar 6,3 depremleri de bu olasılığı destekler. Temel soru şu: Yavaş deformasyon ve segmentli fay davranışı dikkate alınmadan Adalar Fayı için M7+ deprem senaryosu ne ölçüde güvenilir? Orta Marmara Çukuruna benzer jeolojik, jeofizik ve sismisite özellikleri gösteren Çınarcık Çukurunun da M6+ üretmesi olasıdır." ifadelerini kullandı.

2016'DAKİ DEPREM İÇİN YAPILAN ÇALIŞMAYI ÖRNEK GÖSTERDİ"

2.9 büyüklüğüneki deprem üzerinden de değerlendirme yapan Bektaş, bu deprem için "Çınarcık Fayı'nın yavaş kayma izi mi?" sorusunu gündeme getirdi.

2016 yılındaki 4.4'lük Yalova depremi ile ilgili yapılan çalışmayı işaret eden Bektaş, "Alman ekibinin 2019 çalışmasında 2016’daki Yalova 4,4 depremi öncesi ve sonrası olan mikrodeprem aktivitesi Çınarcık fayının yavaşça kayması olarak yorumlandı. Bugünkü Yalova 3,5- 2,9 depremleri de Marmara’daki fayların sürünme davranışını destekler" dedi.

"FAYDA YAVAŞ KAYMA OLASILIĞINI GÜÇLENDİRİR"

Bektaş paylaşımının devamında ise "2016 Yalova depremi çevresinde yaklaşık 50 gün süren bu deformasyon sinyali ve 2026 mikrodeprem etkinliği, fayda yavaş kayma (creep) olasılığını güçlendirir. Bu nedenle Yalova’daki sismik hareketlilik, korkuyla değil, bilimsel verilerle izlenmeli" ifadelerine yer verdi.