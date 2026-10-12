AK Parti'den 2. Özlem Vural Gürzel hamlesi: Bu kez Büşra Özdemir transfer oluyor

AK Parti; Özlem Vural Gürzel hamlesinin benzerini Antalya’da yapıyor. Muhittin Böcek’in tutuklanmasından sonra başkanvekilliği görevini yürüten Büşra Özdemir’in kısa süre içerisinde AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemil Tugay da geçen hafta AK Parti’ye katılmıştı. İzmir’in uzun zaman sonra AK Parti yönetecek.

Son dönemde İzmir'in haricinde Aydın, Afyonkarahisar, Tuzla, Çekmeköy, Foça, Keşan, Şehitkamil gibi belediyeler de AK Parti'ye geçmişti.

Özlem Vural Gürzel; nasıl transfer olmuştu?

10 Mart 2025: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Gürzel, belediye başkan vekilliği görevini üstlendi.

9 Eylül 2025: CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında parti içindeki bazı isimlerin kendisine hakaret ve baskı uyguladığını iddia etti. AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerinden destek gördüğünü söyledi.

13 Eylül 2025: İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda partiye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürzel'e ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'ye parti rozetlerini taktı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE AK PARTİ’YE GEÇİYOR

11 Temmuz 2025'te mecliste gerçekleşen oylama sonucunda Büşra Özdemir; Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanvekilliği görevine seçilmişti. Özdemir’in mesleği avukatlık. Özdemir siyasete 2014 yılında başladı.

BUGÜN O ARANIYOR: BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

Büşra Özdemir, 1988 yılında Antalya'da doğan, hukukçu ve siyasetçidir. 11 Temmuz 2025'te Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belediye başkan vekili seçilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir.

Büşra Özdemir kaç yaşında, nereli?

• Yaşı: 2026 yılı itibarıyla 38

• Memleketi: Antalya

• Eğitimi: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

• Yüksek lisansı: Akdeniz Üniversitesi, Özel Hukuk

• Mesleği: Avukat

• Partisi: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

• Medeni durumu: Evli, bir kız çocuğu annesi

Büşra Özdemir, 2013 yılında Antalya Barosu'na kayıt olarak avukatlık yapmaya başladı. 2014 yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Meclisi'ne seçildi. Kepez Belediyesi'nin resmî özgeçmişine göre o dönemde Türkiye'nin en genç kadın belediye meclis üyesiydi.

2019 seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediye Meclisi üyeliklerine seçildi. 2024 seçimlerinde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediye Meclisi üyeliği görevlerini üstlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili nasıl oldu?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi yapıldı.

11 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen oylamada Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

İki transferin de belediye başkanları hapisteyken yerine seçilen başkanvekilleri olması dikkat çekti.