Gaziantep'te Michelin heyecanı! Fatma Şahin tarih verdi: 10 restoran için kritik süreç

Türkiye'nin gastronomi alanında öne çıkan şehirlerinden Gaziantep, uluslararası alandaki tanınırlığını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. GastroAntep Festivali kapsamında basın mensuplarıyla buluşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin mutfak kültüründen turizm hedeflerine, tarımsal üretimden kadın girişimciliğine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Şahin'in açıklamalarında en çok dikkat çeken başlıklardan biri, Gaziantep'teki restoranların Michelin yıldızı alma ihtimali oldu.

GAZİANTEP'TE 10 RESTORAN İÇİN MICHELIN SÜRECİ

Gaziantep mutfağının dünya çapında daha fazla tanınmasını istediklerini belirten Fatma Şahin, yaklaşık 10 restoranın Michelin süreci kapsamında çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Kentteki işletmelerin uluslararası gastronomi standartlarına ulaşması için önemli bir hazırlık döneminden geçtiğini ifade eden Şahin, yıl sonuna kadar Michelin yıldızları konusunda sevindirici bir gelişme yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

Gaziantep'in köklü yemek kültürüne ve zengin mutfak mirasına dikkat çeken Şahin, yürütülen çalışmaların kentin gastronomi turizmine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

JAPON VE ÇİNLİ TURİSTLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Gaziantep'in turizm hedeflerine de değinen Şahin, özellikle Japonya ve Çin'den gelen ziyaretçilerin kente ulaşımını kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

Kapadokya'da turizm acenteleriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde ulaşım sorununun gündeme geldiğini anlatan Şahin, Asyalı turistlerin Gaziantep'i ziyaret etmek istediğini ancak iki bölge arasındaki yolculuk süresinin önemli bir engel oluşturduğunu ifade etti.

Şahin, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kapadokya'ya gelen Japon ve Çinli turistler Gaziantep'e gelmek istiyor ama yol yaklaşık 5 saat sürüyor. Bunun için Türk Hava Yolları ile görüştük, direkt uçuş talebimizi ilettik. 'Bunun bir fizibilitesini yapalım' dediler."

Doğrudan uçuş seçeneğinin değerlendirilmesiyle Gaziantep'in uluslararası turizm ağındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Şahin, çalışmaların takipçisi olduklarını kaydetti.

Tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fatma Şahin, yerli üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep'in nohut ve kırmızı mercimek üretimindeki potansiyeline dikkat çeken Şahin, bu ürünlerin ithal edilmesini eleştirdi.

Şahin, "Nohutun memleketiyiz, en iyi nohut bizde. En iyi kırmızı mercimek bizde. Fakat biz bunların hepsini Afrika'dan getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ FISTIK AĞACI DİKMEK DOĞRU DEĞİL"

Bölgedeki tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi gerektiğini belirten Şahin, sürekli Antep fıstığı ağacı dikilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Toprak yapısına uygun ürünlerin yetiştirilmesi ve sözleşmeli tarım modelinin yaygınlaştırılmasının önemine değindi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yönelik desteklerinden de söz eden Şahin, kent genelinde 44 bin çiftçiye mazot desteği sağladıklarını açıkladı.

Çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak ve tarımsal faaliyetlerin devamlılığını desteklemek amacıyla tohum dağıtımı da gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, yerel üretimin güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

KADIN KOOPERATİFLERİYLE AİLE EKONOMİSİNE KATKI

Fatma Şahin'in gündemindeki bir diğer konu ise kadın kooperatifleri oldu.

Gaziantep'te kadınların sumak, salça ve diğer yöresel ürünleri üreterek ekonomik gelir elde ettiğini anlatan Şahin, kooperatiflerin aile bütçelerine önemli katkı sağladığını söyledi.

Kadın üreticilerden birinin sumak satışından kazandığı parayla çocuklarının eğitim masraflarını karşıladığını ve çocuklarından birinin doktor olduğunu aktaran Şahin, kadınların ekonomik hayata katılımının toplumsal etkisine dikkat çekti.

Şahin, yerel üretimin desteklenmesi ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.