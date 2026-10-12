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İran duyurdu: 'ABD kabul etti ama yetmez'

ABD-İran diplomasisi devam ediyor. Dünya dört gözle gelecek barış haberinin beklerken İran'dan yeni bir çıkış geldi. 7 şartlarının olduğunu ve ABD'nin bazılarını kabul ettiğini duyuran İran, 'Biz bu yanıtı yine de yetersiz buluyoruz' açıklamasını yaptı.

İran duyurdu: 'ABD kabul etti ama yetmez'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "ABD, İran’ın 7 şartından bazılarını kabul etti, ancak biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak" açıklamasında bulundu.

İran duyurdu: ABD kabul etti ama yetmez 1

"İNSANLIK TARİHİNİN EN APTALCA SAVAŞI"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai sosyal medya hesabı üzerinden ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. İran’ı fethetme hayaline kapılan ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kandırılarak insanlık tarihinin en "aptalca" savaşlarından birini başlattığını belirten Rızai, "Şimdi ise, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı başaramamasının ardından kaçakçılığa başvurdu. ABD ordusu hiç bu kadar utanç verici bir duruma düşmemişti" dedi.

"BAZILARINI KABUL ETTİ AMA YETMEZ"

İran’ın savaşı bitirmek üzere sunduğu bazı şartların Washington yönetimince kabul edildiğini aktaran Rızai, "ABD, İran’ın 7 şartından bazılarını kabul etti, ancak biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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