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AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Dikkat çeken iddia: Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın açıklaması sonrasında hangi büyükşehir belediyesinin AK Parti'ye katılacağı merak ediliyordu. Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından o belediyeyi açıkladı.

AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Dikkat çeken iddia: Sosyal medyadan duyurdu
Recep Demircan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, AK Parti'ye yeni katılımların da olabileceğini belirterek “İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var” demişti. Bu açıklama sonrası hangi büyükşehir belediyesinin AK Parti'ye geçeceği merak konusu olmuştu.

AK Parti ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Dikkat çeken iddia: Sosyal medyadan duyurdu 1

AK PARTİ'YE KATILACAK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ AÇIKLADI

Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Burhan katılacak belediyeyi açıkladı.

Burhan paylaşımında şunları ifade etti:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’ye Katılacak bilgisi var.

AK Parti ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Dikkat çeken iddia: Sosyal medyadan duyurdu 2

Merakla beklenen o isim kim? İşte cevabı: Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in AK Parti’ye katılması bekleniyor. "

AK Parti ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Dikkat çeken iddia: Sosyal medyadan duyurdu 3

Burhan canlı yayında yaptığı açıklamada "Farklı kaynaklardan teyit ettiğim bilgiye göre, parti değişikliğinin kasım ayı sonuna kadar gerçekleşebileceği ifade ediliyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti
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