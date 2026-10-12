Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olacak! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftanın ilk günüyle ilgili hava durumu tahminlerini paylaştı. MGM'nin yaptığı bilgilendirmeye göre yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli yağış etkili olacak.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yurdun büyük bir bölümü için de kuvvetli yağış uyarısı verildi. Yapılan uyarıda, "Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

BU HAFTA YAĞIŞLI GEÇECEK

Ayrıca yağışlı havaların hafta boyunca devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle perşembe, cuma ve cumartesi günleri neredeyse yurdun tamamında yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

8 KENT İÇİN SARI KODLU ALARM

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında 8 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller ise şu şekilde oldu: Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman

DOĞU AKDENİZ İLE GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Öte yandan bazı bölgeler için de toz taşınımı uyarısı yapıldı. Buna göre Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.