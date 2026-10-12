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Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olacak! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu haritasını paylaştı. Bugün ülkenin büyük bir bölümünde kuvvetli yağış etkili olacak. 66 ilde yağış beklenirken, 8 il için de sarı kodlu uyarı verildi. Ayrıca bu hafta yurdun tamamında yağış bekleniyor. Yağışların haftanın son gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olacak! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Melih Kadir Yılmaz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftanın ilk günüyle ilgili hava durumu tahminlerini paylaştı. MGM'nin yaptığı bilgilendirmeye göre yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli yağış etkili olacak.

Türkiye nin büyük bir bölümünde etkili olacak! Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı 1

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

Türkiye nin büyük bir bölümünde etkili olacak! Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı 2

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yurdun büyük bir bölümü için de kuvvetli yağış uyarısı verildi. Yapılan uyarıda, "Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Türkiye nin büyük bir bölümünde etkili olacak! Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı 3

BU HAFTA YAĞIŞLI GEÇECEK

Ayrıca yağışlı havaların hafta boyunca devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle perşembe, cuma ve cumartesi günleri neredeyse yurdun tamamında yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Türkiye nin büyük bir bölümünde etkili olacak! Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı 4

8 KENT İÇİN SARI KODLU ALARM

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında 8 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller ise şu şekilde oldu: Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman

DOĞU AKDENİZ İLE GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Öte yandan bazı bölgeler için de toz taşınımı uyarısı yapıldı. Buna göre Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü
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