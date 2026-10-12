Kayseri'de 18 yaşındaki küçük sürücü polisin dur ihtarına uymadı, yediği cezayı duyunca sinir krizi geçirdi

Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı’nda meydana geldi. Yol uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Y.K., yönetimindeki hafif ticari araçla kaçmaya başladı.

ARAÇ BARİKAT KURULARAK DURDURULDU

Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren takibi sonucu şüphelinin aracı, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde barikat kurularak durduruldu.

18 YAŞINI DOLDURMASINA 4 GÜN KALMIŞ

Ekipler tarafından araçtan indirilen Y.K.'nin yapılan kimlik ve ehliyet kontrolünde, 18 yaşını doldurmasına sadece 4 gün kaldığı ve mevcut sürücü belgesinin otomobil kullanmak için yetersiz olduğu belirlendi.

CEZAYI DUYUNCA AĞLAYARAK YALVARDI

Sürücü Y.K.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 335 bin TL para cezası kesildi. Uygulanan ceza miktarını duyduktan sonra sinir krizi geçiren Y.K., gözyaşları içinde polis ekiplerine yalvardı.

"DERSHANE PARAM GİDECEK"

Kendisini görüntüleyen kameralara karşı, “Ağabey borcumuz vardı bizim, tüm çalıştığım gidecek. Dershane param gidecek” diyerek ağlayan genç sürücü, ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Araç ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır