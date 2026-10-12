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Kayseri'de 18 yaşındaki küçük sürücü polisin dur ihtarına uymadı, yediği cezayı duyunca sinir krizi geçirdi

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 dakikalık kovalamaca sonrası araç barikat kurularak durduruldu. 18 yaşını doldurmasına 4 gün kalan ehliyetsiz sürücü Y.K.’ye (17), toplam 335 bin TL idari para cezası uygulandı. Polisten kaçan ehliyetsiz genç cezanın miktarını duyunca, ağlayarak yalvarmaya başladı ve "Dershane param gidecek" diyerek sinir krizi geçirdi.

Kayseri'de 18 yaşındaki küçük sürücü polisin dur ihtarına uymadı, yediği cezayı duyunca sinir krizi geçirdi

Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı’nda meydana geldi. Yol uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Y.K., yönetimindeki hafif ticari araçla kaçmaya başladı.

Kayseri de 18 yaşındaki küçük sürücü polisin dur ihtarına uymadı, yediği cezayı duyunca sinir krizi geçirdi 1

ARAÇ BARİKAT KURULARAK DURDURULDU

Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren takibi sonucu şüphelinin aracı, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde barikat kurularak durduruldu.

Kayseri de 18 yaşındaki küçük sürücü polisin dur ihtarına uymadı, yediği cezayı duyunca sinir krizi geçirdi 2

18 YAŞINI DOLDURMASINA 4 GÜN KALMIŞ

Ekipler tarafından araçtan indirilen Y.K.'nin yapılan kimlik ve ehliyet kontrolünde, 18 yaşını doldurmasına sadece 4 gün kaldığı ve mevcut sürücü belgesinin otomobil kullanmak için yetersiz olduğu belirlendi.

CEZAYI DUYUNCA AĞLAYARAK YALVARDI

Sürücü Y.K.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 335 bin TL para cezası kesildi. Uygulanan ceza miktarını duyduktan sonra sinir krizi geçiren Y.K., gözyaşları içinde polis ekiplerine yalvardı.

"DERSHANE PARAM GİDECEK"

Kendisini görüntüleyen kameralara karşı, “Ağabey borcumuz vardı bizim, tüm çalıştığım gidecek. Dershane param gidecek” diyerek ağlayan genç sürücü, ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Araç ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Kayseri
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