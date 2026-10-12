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Başbakana suikast ihbarı sonrası ülkede alarm verildi: 'Konu ciddi'

Polonya'da hareketli dakikalar yaşandı. Başbakan ve yardımcısına yönelik suikast ihbarı alan ekipler harekete geçti. Hükümet Sözcüsü konunun ciddi olduğunu vurguladı. Ekipler ise suikast ihbarı sonrası bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Başbakana suikast ihbarı sonrası ülkede alarm verildi: 'Konu ciddi'

Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'a yönelik olası bir saldırı planı hakkında polise bilgi ulaştığı belirtilirken, Tusk "suikast tehdidi"nde bulunan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, polisin, Başbakan Tusk ve Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz'a yönelik olası bir saldırı hakkında ihbar aldığını belirtti.

Başbakana suikast ihbarı sonrası ülkede alarm verildi: Konu ciddi 1

Galecka, güvenlik birimlerine harekete geçme talimatı verildiğini açıkladı.

"KONU CİDDİ"

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, Polsat News'e yaptığı açıklamada, konunun ciddi olduğunu ve Başbakan Tusk'ın tehdide ilişkin yerel saatle 07.00 civarında bilgilendirildiğini ifade etti.

Tusk'ın başkent Varşova'da bulunduğunu ve resmi görevlerini sürdürdüğünü aktaran Szlapka, güvenlik birimlerinin konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

GÖZALTINA ALINDI

Başbakan Tusk X’teki paylaşımda, "suikast tehdidi"nde bulunan bir kişinin gözaltına alındığını belirterek, hızlı ve kararlı müdahaleleri için polis memurlarına teşekkür etti.

Polonya basınındaki haberlerde, Tusk ve Kosiniak-Kamysz'a yönelik tehdidin e-posta yoluyla gönderildiği bilgisi yer aldı.

Tusk, Rusya'nın, NATO'nun doğu kanadına yönelik hibrit saldırılarını artırmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Polonya suikast
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