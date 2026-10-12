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Yer: Adana! Eşini sokak ortasında darbetti; çocukları annelerini korumak için araya girdi

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Adana'da tepki çeken bir darp olayı yaşandı. Bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşini sokak ortasında darbetti. Olay, çocuklarının gözü önünde yaşanırken, küçük çocuklar annelerini darbeden babalarına engel olmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şair Hasibe Hatun Caddesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen erkek ile iddiaya göre, çocuklarını görmek isteyen boşanma aşamasındaki eşi arasında tartışma çıktı.

Yer: Adana! Eşini sokak ortasında darbetti; çocukları annelerini korumak için araya girdi 1

EŞİNİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARBETTİ

Tartışma kavgaya dönüşürken, saldırgan, eşini çocuklarının gözü önünde darbetti.

Yer: Adana! Eşini sokak ortasında darbetti; çocukları annelerini korumak için araya girdi 2

Annesinin yere düştüğünü gören çocuklardan biri, babasını iterek tepki gösterdi.

Yer: Adana! Eşini sokak ortasında darbetti; çocukları annelerini korumak için araya girdi 3

ÇOCUKLARINI ARACA BİNDİRMEK İÇİN İTTİ

Şüpheli, çocuklarını otomobile binmeleri için itti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana anne baba çocuk
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