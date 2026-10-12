Yer: Adana! Eşini sokak ortasında darbetti; çocukları annelerini korumak için araya girdi

Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şair Hasibe Hatun Caddesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen erkek ile iddiaya göre, çocuklarını görmek isteyen boşanma aşamasındaki eşi arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARBETTİ

Tartışma kavgaya dönüşürken, saldırgan, eşini çocuklarının gözü önünde darbetti.

Annesinin yere düştüğünü gören çocuklardan biri, babasını iterek tepki gösterdi.

ÇOCUKLARINI ARACA BİNDİRMEK İÇİN İTTİ

Şüpheli, çocuklarını otomobile binmeleri için itti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır