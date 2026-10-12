Tavşanlı’da arazi yangını

Edinilen bilgiye göre yangın, Tepecik - Emet karayolu üzerindeki kavşağa yakın bir bölgedeki açık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılan ot yangınını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla büyümesini engelledi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangın yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır