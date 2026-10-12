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11 kişinin öldüğü kazanın ardından pes dedirten görüntü!

Manisa’daki 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından bu kez seyir halindeki yolcu otobüsünde yaşananlar tepki çekti. Şoförün, aracı durdurmadan yerini diğer şoföre bırakması yolculara korku dolu anlar yaşattı.

11 kişinin öldüğü kazanın ardından pes dedirten görüntü!

Yolcu otobüslerinde güvenliği hiçe sayan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Van’dan Bursa’ya gitmekte olan bir yolcu otobüsü seyir halindeyken şoför değişimi yapılması yürekleri ağza getirdi.

Van’dan Bursa’ya giden Erciş İtimat firmasına ait yolcu otobüsünde yaşananlar büyük korkuya neden oldu. Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeki otobüsü kullanan şoför, sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini diğer şoföre bıraktı.

Dün Manisa’da tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın hemen ardından yaşanan bu durum büyük tepki topladı. İzleyenlerin yüreğini ağızlara getiren olay, otobüste seyahat eden bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. İzleyenleri şaşkına çeviren şoför değişimi üzerine yolcunun ihbarı sonrası polis ekiplerinin Bursa’da otobüsü durdurduğu belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şoför otobüs
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