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Görüntüler bugün çekildi! Araçlar suya gömüldü

Şiddetli yağışlar bazı bölgelerde etkisini artırdı. Silifke'de ise yağmur sele neden oldu. Araçlar suya gömülünce çekiciler devreye girdi. İşte kentten gelen son görüntüler...

Görüntüler bugün çekildi! Araçlar suya gömüldü
Ufuk Dağ

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan aşırı yağış sele dönüştü. Yolların göle döndüğü ilçede bazı araçlar su birikintileri içerisinde mahsur kalırken, Silifke Devlet Hastanesi yolu yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.

Görüntüler bugün çekildi! Araçlar suya gömüldü 1

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde yollar adeta göle dönerken, seyir halindeki küçük araçlar sel sularında ilerlemekte güçlük çekti ve bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Görüntüler bugün çekildi! Araçlar suya gömüldü 2

POLİSLER DEVREYE GİRDİ

Aşırı yağış nedeniyle Silifke Devlet Hastanesi yolunda da ulaşım aksadı. Yolun suyla dolması üzerine araç geçişleri zorlaşırken, özellikle küçük araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Büyük araçlar ise su birikintilerinin içerisinden kontrollü şekilde geçmeye çalıştı.

Görüntüler bugün çekildi! Araçlar suya gömüldü 3

Yaşanan olumsuzluklar üzerine trafik polisleri bölgede önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sel sularında mahsur kalan araçların kurtarılması için de çalışma yapıldı.

Görüntüler bugün çekildi! Araçlar suya gömüldü 4

ÇEKİCİ SAYESİNDE KURTULDULAR

Yollarda biriken su nedeniyle araçlarında mahsur kalan sürücüler, kendi imkanlarıyla ilerleyemeyince yardım bekledi. Su içerisinde kalan bazı araçlar, olay yerine çağrılan çekicilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Görüntüler bugün çekildi! Araçlar suya gömüldü 5

Sağanağın etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, sürücülerin suyla kaplanan yollarda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
sel Mersin Araç Silifke
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