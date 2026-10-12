HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Fransa'da 150 süpermarkete siber saldırı! Milyonluk zarar kapıda

Fransa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerine düzenlenen geniş çaplı siber saldırı, gıda sektöründe büyük zarara yol açtı. Bilgisayar korsanları, en az 150 süpermarketin soğutma sistemlerine uzaktan erişerek sıcaklık ayarlarını değiştirdi. Bazı soğutucularda sıcaklıkların 50 dereceye kadar yükselmesiyle taze ve dondurulmuş gıdalar kullanılamaz hale geldi. Saldırının ekonomik boyutunun milyonlarca euroya ulaşabileceği belirtiliyor.

Fransa'da 150 süpermarkete siber saldırı! Milyonluk zarar kapıda
Sariye Nur Dönmez

Fransa'da perakende sektörünü hedef alan siber saldırıda, çok sayıda süpermarketin soğutma sistemleri devre dışı kaldı. Bilgisayar korsanlarının mağazalardaki soğutma tesislerine uzaktan müdahale ederek sıcaklık değerlerini değiştirdiği belirlendi.

Fransa da 150 süpermarkete siber saldırı! Milyonluk zarar kapıda 1

Saldırının ardından özellikle taze ve dondurulmuş ürünlerin saklandığı dolaplarda sıcaklıkların yükselmesi, gıda stoklarının bozulmasına neden oldu.

Fransa da 150 süpermarkete siber saldırı! Milyonluk zarar kapıda 2

ŞİRKETİN CEO'SU SALDIRIYI DOĞRULADI

Cooperative U Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Dominique Schelcher, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şirketin mağazalarının siber saldırıya uğradığını duyurdu.

Schelcher, önceki geceden itibaren gruba bağlı çok sayıda mağazanın soğutma tesislerinin hedef alındığını belirtti.

Saldırganların sistemlere uzaktan erişim sağlayarak soğutucuların sıcaklık ayarlarını değiştirmesi sonucunda mağazalardaki ürün stoklarında kayıplar yaşandığı ifade edildi.

Fransız medyasının aktardığı bilgilere göre saldırganlar, soğutma tesislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan bir sistemi ele geçirdi.

Normal koşullarda tesisleri korumak için kullanılan sistemin çalışma düzeni, bilgisayar korsanları tarafından tersine çevrildi.

Saldırganların sürekli ve zorunlu buz çözme işlemini etkinleştirmesiyle soğutma sistemlerinin işleyişi bozuldu.

Bu müdahalenin ardından bazı soğutuculardaki sıcaklıkların 50 dereceye kadar çıktığı bildirildi.

DONDURMA DOLAPLARINDA SICAKLIK 26 DERECEYİ AŞTI

Siber saldırının etkisiyle bazı mağazalardaki dondurma dolaplarının sıcaklığı 26 derecenin üzerine yükseldi.

Soğuk zincirin bozulması nedeniyle taze ve dondurulmuş gıda ürünleri zarar gördü.

Yaşanan arıza, mağazalardaki ürün stoklarının korunmasını güçleştirirken önemli miktarda gıda kaybına neden oldu.

ZARAR MİLYONLARCA EURO'YA ULAŞABİLİR

Saldırının ekonomik etkilerine ilişkin ilk veriler de ortaya çıkmaya başladı.

Fransa'nın Alsace bölgesinde bulunan iki Intermarché ve Super U mağazasında oluşan toplam zararın 270 bin euro olduğu belirtildi.

Ülke genelinde en az 150 süpermarketin saldırıdan etkilenmesi nedeniyle maddi kaybın milyonlarca euroya ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Soğutma sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi sonucu bozulan gıda stokları, saldırının perakende sektöründeki ekonomik etkisini artırdı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir kaşık fazlası bile tehlikeli olabilir! Ateş düşürücü uyarısıBir kaşık fazlası bile tehlikeli olabilir! Ateş düşürücü uyarısı
AK Parti iddiası gündem oldu! Büşra Özdemir'den açıklamaAK Parti iddiası gündem oldu! Büşra Özdemir'den açıklama

Anahtar Kelimeler:
Fransa market
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Okan Buruk biletini kesti! G.Saray'da devre arası ayrılık: O sözleri bardağı taşırdı

Okan Buruk biletini kesti! G.Saray'da devre arası ayrılık: O sözleri bardağı taşırdı

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Emekliler için rakamlar güncellendi! Bankalar sıraya girdi: 35 bin TL'ye hemen hesaplara yatırılıyor

Emekliler için rakamlar güncellendi! Bankalar sıraya girdi: 35 bin TL'ye hemen hesaplara yatırılıyor

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.