Fransa'da 150 süpermarkete siber saldırı! Milyonluk zarar kapıda

Fransa'da perakende sektörünü hedef alan siber saldırıda, çok sayıda süpermarketin soğutma sistemleri devre dışı kaldı. Bilgisayar korsanlarının mağazalardaki soğutma tesislerine uzaktan müdahale ederek sıcaklık değerlerini değiştirdiği belirlendi.

Saldırının ardından özellikle taze ve dondurulmuş ürünlerin saklandığı dolaplarda sıcaklıkların yükselmesi, gıda stoklarının bozulmasına neden oldu.

ŞİRKETİN CEO'SU SALDIRIYI DOĞRULADI

Cooperative U Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Dominique Schelcher, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şirketin mağazalarının siber saldırıya uğradığını duyurdu.

Schelcher, önceki geceden itibaren gruba bağlı çok sayıda mağazanın soğutma tesislerinin hedef alındığını belirtti.

Saldırganların sistemlere uzaktan erişim sağlayarak soğutucuların sıcaklık ayarlarını değiştirmesi sonucunda mağazalardaki ürün stoklarında kayıplar yaşandığı ifade edildi.

Fransız medyasının aktardığı bilgilere göre saldırganlar, soğutma tesislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan bir sistemi ele geçirdi.

Normal koşullarda tesisleri korumak için kullanılan sistemin çalışma düzeni, bilgisayar korsanları tarafından tersine çevrildi.

Saldırganların sürekli ve zorunlu buz çözme işlemini etkinleştirmesiyle soğutma sistemlerinin işleyişi bozuldu.

Bu müdahalenin ardından bazı soğutuculardaki sıcaklıkların 50 dereceye kadar çıktığı bildirildi.

DONDURMA DOLAPLARINDA SICAKLIK 26 DERECEYİ AŞTI

Siber saldırının etkisiyle bazı mağazalardaki dondurma dolaplarının sıcaklığı 26 derecenin üzerine yükseldi.

Soğuk zincirin bozulması nedeniyle taze ve dondurulmuş gıda ürünleri zarar gördü.

Yaşanan arıza, mağazalardaki ürün stoklarının korunmasını güçleştirirken önemli miktarda gıda kaybına neden oldu.

ZARAR MİLYONLARCA EURO'YA ULAŞABİLİR

Saldırının ekonomik etkilerine ilişkin ilk veriler de ortaya çıkmaya başladı.

Fransa'nın Alsace bölgesinde bulunan iki Intermarché ve Super U mağazasında oluşan toplam zararın 270 bin euro olduğu belirtildi.

Ülke genelinde en az 150 süpermarketin saldırıdan etkilenmesi nedeniyle maddi kaybın milyonlarca euroya ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Soğutma sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi sonucu bozulan gıda stokları, saldırının perakende sektöründeki ekonomik etkisini artırdı.