AK Parti iddiası gündem oldu! Büşra Özdemir'den açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkanvekili Büşra Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. 132 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, grup sözcüleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda konuşan Başkanvekili Büşra Özdemir, son dönemde hakkında çıkan haberler ve AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"HİÇBİRİNE CEVAP VERMİYORUM AMA..."

Hakkındaki iddialara bugüne kadar yanıt vermemeyi tercih ettiğini belirten Özdemir, “Son günlerde, aslında son 15 aydır hakkımda çok fazla haber yapılıyor. Fark etmişsinizdir, benim de böyle bir alışkanlığım var, cevap vermeyi tercih etmiyorum. O da benim yapım diyelim. Hiçbirine cevap vermiyorum ama cevap vereceğim çünkü 1 haftadır artık çok yorucu bir süreç oluşmaya başladı" diye konuştu. Görevinin zorluğuna dikkat çeken Özdemir, “Ben zaten yeterince çok zor bir dönemde göreve geldim, zor bir görevi devraldım ve bu görevi de elimden gelen en iyisiyle yaptığımı düşünüyorum. Bu sorumluluğa layık olmaya çalışıyorum" dedi.

"CHP ÇATISI ALTINDA SİYASET YAPIYORUM"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yaptığını belirten Özdemir, nezaket çağrısında bulundu. Özdemir, “Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum. Bu tarz konuşmalar, birilerinin adı konuşulurken de insanların biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Antalya’nın turizm ve tarım açısından önemine değinen Özdemir, yerel yönetimlerin temel sorumluluğunun kente hizmet etmek olduğunu belirtti. Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla görüşmelerini sürdürdüklerini aktaran Özdemir, bu temasların karşılıklı saygı ve diyalog çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi. Özdemir, “Antalya sadece Türkiye’nin değil, dünyanın turizm cenneti, ülkemizin tarım ve turizminin başkentidir. Yerel yönetimin siyasetten bağımsız olduğunu, ağır siyasetin, ciddi siyasi söylemlerin milletvekillerinin ve ilçe başkanlarının yapması gerektiğine inanan bir kişiyim. Bizim sorumluluğumuz, bu şehre hizmet etmek üzere seçilmiş olduğumuz için bu kentte hizmet etmektir diye düşünenlerdenim" diye konuştu. Bakanlıklar, il müdürlükleri ve Antalya Valiliği ile olumlu diyaloglar geliştirdiklerini ifade eden Özdemir, bu yaklaşımın kent için yararlı olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Toplantıda Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Özdemir, festivalin 24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Festivalin yalnızca Antalya’nın değil, Türkiye’nin en köklü sinema festivallerinden biri olduğunu belirtti. Özdemir, organizasyonun siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini söyledi. Özdemir, festivalin açılışını 24 Ekim’de 10 bin kişilik kapalı spor salonunda gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, açılışın ücretsiz ve halka açık olacağını ifade etti. Festivalin tüm vatandaşlar tarafından sahiplenilmesini istediklerini dile getiren Özdemir, “Altın Portakal sadece Antalya’nın değil, bu ülkenin en köklü sinema festivalidir ve bu bir siyasi festival değildir. Hepimizin festivalidir, ülkemizin festivalidir" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır