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Yer: Ukrayna! Bir anda cehennemin ortasında kaldı: Rus füzesinin hedefi oldu

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus füzelerinin hedefinde Ukrayna'nın kentleri var. Harkov kentinde bir kadın video çektiği sırada Rus füzesinin hedefi oldu.

Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentinde yer alan Pisochyn’e düzenlediği füze saldırısında bir kadın video çektiği sırada Rus yapımı "Banderol" füzesinin hedefi oldu.

Yer: Ukrayna! Bir anda cehennemin ortasında kaldı: Rus füzesinin hedefi oldu 1

YARALI OLARAK KURTULDU

Füze kadına çok yakın bir noktaya düşerken, Ukrayna basınında yer alan haberlerde kadının saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

Yer: Ukrayna! Bir anda cehennemin ortasında kaldı: Rus füzesinin hedefi oldu 2

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Harkov Bölgesel Askeri İdaresi, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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