Bolu’da üzerine yıldırım düşen ev alev alev yandı

Olay, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Karapınarkavağı köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bölgede etkisini gösteren sağanak yağış sırasında Sabri Ö.'ye ait eve yıldırım isabet etti.
Yıldırım düşmesinin hemen ardından evde yangın çıkarken, alevler kısa sürede büyüyerek binanın tamamına yayıldı.
Yangının hızla büyümesi üzerine köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı eve müdahale ederek yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesinin ardından evde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler tarafından başlatılan soğutma çalışmaları sürüyor.
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