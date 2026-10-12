Azerbaycan'da başörtüsü kısıtlamasına tepkiler devam ediyor! "Benim okumaya hakkım yok mu?"

Azerbaycan genelindeki devlet okullarında kılık-kıyafet yönetmeliği gerekçe gösterilerek başörtüsü kısıtlamasının ülkede tepkilere yol açtı. Yaşanan duruma başörtülü öğrencilerin velileri tepki gösterirken, görüntülerde yer alan bir kız çocuğunun sözleri dikkat çekti.

🔴 Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okula alınmayınca karara tepki gösterdi. 📌 Bir okul müdürü de polislerle birlikte okul kapısında bekleyerek başörtülü öğrencileri içeri almadı. https://t.co/9M3tb3vKoR — Mynet (@mynet) October 12, 2026

"BENİM DE OKUMAYA HAKKIM VAR"

Öğrenci, "Ben öğrenciyim. Okumak istiyorum. Başörtüm var diye okula almıyorlar. Benim de hakkım var okumaya. Benim okumaya hakkım yok mu! Yok mu hakkım!" ifadelerini kullandı. Görüntülerde velilerin "Çıkma, git sınıfında otur, senin hakkın var" şeklinde destek verdiği de duyuldu.

AK PARTİLİ KEŞİR: "BİR AN EVVEL BU YANLIŞTAN DÖNÜLÜR"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Olan yine kız çocuklarının eğitime hakkına oluyor. Bu çocuğun göz yaşları Gayretullah'a dokunur. Umarım bir an evvel bu yanlıştan dönülür." dedi.