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12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

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Akılalmaz olayın adresi bu kez İstanbul. Arnavutköy'de sokakta oynayan çocuklar 12 yaşındaki B.A.'nın sırtına kolonya döküp ateşe verdi. Çocuk kendi imkanlarıyla ateşi söndürüp eve geldi. Baba ise gördükleri karşısında kahroldu. İşte detaylar...

Arnavutköy’de arkadaşları tarafından sırtına kolonya döküldükten sonra ateşe verilen 12 yaşındaki B.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Olay ilgili konuşan B.A.’nın babası Kadir Arslan, “Çocuğumda üçüncü derece yanık oluştu. İlaçla birlikte psikiyatri tedavisi alıyor. Olayı gerçekleştiren çocukların da gereken cezayı almalarını istiyorum” dedi. Polisin yaptığı incelemede olaya 3 çocuğun karıştığı belirlenirken, adliyeye sevk edilen 1 çocuğun adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler! 1

KOLONYA DÖKÜP ATEŞE VERDİLER

Olay, 18 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının yanına giden B.A., sırtına kolonya dökülüp ateşe verildi. Panikleyen çocuklar, B.A.’nın sırtındaki alevleri söndüremedi. B.A., alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Acı içerisinde kalan çocuk evine gidip sırtına su tutmaya başladı. Olayı gören babası Kadir Arslan ise çocuğunu hastaneye götürdü. Sırtında üçüncü derece yanıklar oluşan B.A., tedavi altına alındı.

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler! 2

DAHA 12 YAŞINDALAR...

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada, olaya karışan 12 yaşından küçük 2 çocuk ile yine yaşı küçük bir çocuk hakkında inceleme yapıldı. Adliyeye sevk edilen 1 çocuk, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler! 3

‘BİRİ ÇOCUĞU TUTARKEN, DİĞERİ KOLONYAYI DÖKÜYOR’

Baba Kadir Arslan, “Olay, geçen ayın 18’inde Cuma günü akşam saatlerinde oldu. Akşam işten geldim. Çocukları eve soktum. Çocuklar tekrar dışarı çıkmak istediler. Kapının önüne saldım, yani çıktılar dışarıya. Arkadaşlarıyla birlikte 2-3 mahalle arkaya gidiyorlar. Arkaya gittikten sonra işte orada çocuklardan biri tutarken, diğeri kolonyayı sırtına döküyor. Çakmakla çakıyorlar birinci seferde yanmıyor, ikinci seferde yakıyorlar. Sonrasında kolonyayı da biraz daha döküyorlar. Çocuk tutuşunca, söndüremiyorlar. Çocuk sırtını, arabaya yaslanıp söndürüyor. Ondan sonra buna başka bir tişört giydirip, eve geliyorlar.

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler! 4

"BABA BENİ YAKTILAR"

Ben tabii bunlara kapıyı açtım. Çocuk geldi ağlayarak. Bana kaydıraktan düştü dediler. Çocuk hemen banyoya attı kendini, suyu tutup üstüne dökmeye başladı. Ben tabii çocuğu sıkıştırınca ‘oğlum ne oldu?’ diye, çocuk dedi ki: 'Baba beni yaktılar.' Hemen hastaneye geldik. Acilden giriş yapınca hemen bizi, yanık bölümüne çıkardılar. Orada tedavisine başladı” ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler! 5

‘İLAÇLA BİRLİKTE PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR’

Arslan, “Bir aya yakındır hastanedeyim. İki gün önce taburcu oldu. İki gün evde kaldı çocuk. Ağlamaya başladı işte yanığa dayanamadı. Üçüncü derece yanık var. Yanığa dayanamayınca tekrar hastaneye götürdük. Hastanede bilinç kaybı yaşadı. Şu an psikiyatri tedavisi ile ilaç tedavisi görüyor. Allah izin verirse yarın taburcu olacağız. Bu konuda mağdurum. İşimden oldum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy ateş çocuk
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