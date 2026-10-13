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Polis baskınında çatışma! Teslim olmadı, intihar etti

Şanlıurfa’da hakkında yaralama ve çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtilen 30 yaşındaki kişi, kaldığı rezidans dairesine düzenlenen polis operasyonuna silahla karşılık verdi. Çatışmanın ardından başından vurulmuş halde bulunan kişinin kendi silahıyla yaşamına son verdiği belirtildi.

Polis baskınında çatışma! Teslim olmadı, intihar etti

Aakşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, firari şüpheli Celal Çaltı’nın kaldığı odada silah bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
Polis baskınında çatışma! Teslim olmadı, intihar etti 1

POLİSE SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, Çaltı’ya teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak teslim olmayı reddettiği öne sürülen şüpheli, polise silahla karşılık verdi. Bunun üzerine bölgede silahlı çatışma yaşandı.

Polis baskınında çatışma! Teslim olmadı, intihar etti 2

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Bir süre devam ettiği belirtilen çatışmanın ardından Çaltı, kaldığı yerde başından vurulmuş halde bulundu.

Polis baskınında çatışma! Teslim olmadı, intihar etti 3

İNTİHAR ETMİŞ

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 30 yaşındaki şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çaltı’nın kendi silahıyla intihar ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Çaltı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ayrıntılarının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis baskınında çatışma! Teslim olmadı, intihar etti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Şanlıurfa Silahlı çatışma
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