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Uzunköprü’de 568 adet hap ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 568 adet hap ele geçirildi.

Uzunköprü’de 568 adet hap ele geçirildi

Olay, 12 Ekim günü saat 20.15 sıralarında Uzunköprü ilçesi Kavak Mahallesi, Pehlivanköy yol ayrımında meydana geldi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden alınan bilgi üzerine harekete geçti. Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Edirne İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında B.E. isimli şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramada, 10 kutu içerisinde toplam 568 adet Lyrica olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, B.E. isimli şahsın 13 Ekim 2026 tarihinde Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi için işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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