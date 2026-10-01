Tchibo kapsül kahvelerde kaçırılmayacak bir indirim var

Kahve molalarını gerçek bir keyfe dönüştürmeyi sevenler için kaçırılmayacak büyük fırsat başladı. Tchibo’nun en popüler kapsül kahve seçkisindeki indirimle günün her saatine eşlik edecek lezzetlere çok daha ekonomik fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Yalnızca kısa bir süre için geçerli olan bu cazip fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!

1. Tchibo Cafissimo Barista Espresso 30 Kapsül

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün çok güzel indirimde çok uyguna geliyor bir kapsül.”

“Ürünü sürekli kullandığım için kesinlikle tavsiye ederim geyet iyi.”

2. Tchibo Cafissimo Barista Caffè Crema 30 Kapsül

Kullanıcılar ne diyor?

“Gayet sağlam geldi. Güzel aroma . Sütle çok güzel oluyor.”

“Tchibo'nun kahve kapsüllerini, Tchibo kahve makinesinde Caffe Crema ve Espresso olarak sürekli kullanıyorum. Lezzet açısından çok iyiler.”

3. Tchibo Caffè Crema Decaffeinato 30 Adet Kapsül Avantajlı Paket

Kullanıcılar ne diyor?

“Tadı harika her zaman evimde bulundurmaya çalışıyorum.”

“Kafeinli kahve içemeyenler için gayet ideal güzel bir ürün.”

4. Tchibo Coffee Intense Aroma 30 Adet Kapsül Avantajlı Paket

Kullanıcılar ne diyor?

“Güzel, bence serinin en iyi kahvesi. Makinede 3. Tuşla çalışıyor ve üzerine sıcak su ekliyoruz.”

“Ambalajın kalitesi ve bu ürünün kahve bileşenlerinin kalitesi mükemmeldir. Sonuç olarak, iyi bir tada sahiptir. Bu kahveden gerçekten memnunum.”

5. Tchibo Espresso Elegant Aroma 30 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Uzun zamandır elegant espressoyu tercih ediyoruz; tadı çok güzel, tekrar tekrar satın alacağız.”

“Kahve bildiğim güzel bir kahve. Tchibonun direk kendi mağazasına göre de nerden baksanız %30-35 bandında daha ucuz satılıyor. O yüzden bu fiyata alınır.”

6. Tchibo Coffee Fine Aroma 30 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Tchibo'un hafif içimli ve en lezzetli kahvesi.”

“Bittikçe alıyoruz. Ben çok sert kahve içemiyourm, o yüzden bu versiyonu bana en hitap edeni ama bana pahalı geliyor.”

7. Tchibo Espresso Intense Aroma 30 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Favori kahvem. Herkese tavsiye ederim.”

“Her zamanki klasik espressomuz, severek içiyoruz.”

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Tchibo Caffè Crema Rich Aroma 30 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Yumuşak işim, kaliteli, ofiste çok iyi içiliyor.”

“İçimi yumuşak, güzel bir kahve.”

Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 500 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Her zaman siteden aliyorum taze uygun ve lezzetli. Bence Tchibonun en iyi kahvesi.”

“Aldığım da 1 sene tüketim süresi vardı. Poşetini açınca yoğun çok güzel aromatik bir kahve kokusu geliyor ve bu uzun süre devam ediyor. İçim olarak yoğun kahve tadını sevdiğim için beklentilerimi fazlasıyla karşılıyor.”

Tchibo Cafissimo Espresso Brasil 96 Adet Kapsül Kahve



Kullanıcılar ne diyor?

“Yoruma gerek yok çıktığından beri brezilya favorimiz zaten, Amazon sağ olsun markanın sitesinden bile ucuza alabildik, tek bir korkumuz vardi son kullanma tarihi yaklaşmış olabilir diye ama yeni ürün geldi, iki kutu sipariş verdik.”

“Tchibo Brasil kahve zaten lezzet olarak en çok beğendiğimiz ürün. Toplu alımda uygun fiyata geldiği için büyük paket aldık. Zaten kapsül olduğu için uzun süre lezzetini kaybetmiyor.”

Tchibo Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve 2x250 g

Kullanıcılar ne diyor?

“En sevdiğim filtre kahve, çekirdek için de aynısını kullanıyorum tek geçerim.”

“Güzel kahve. Her zaman ilk tercihim.”

Tchibo Espresso Milano Style Çekirdek Kahve 1000 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Nefis bir kahve markanın diğer çeşitleri gibi.”

“Kokusu muhteşem. Kahvenin tadı, lezzeti muazzam, kahvesever olarak şiddetle tavsiye ederim.”

Tchibo Cafissimo Caffe Crema Colombia 96 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Bence tchibonun aromalı kahvelerinin dışında klasiklerinin en iyisi.”

“Yoğun ve kavrulmuş aromalı. Alışık olmayana ser gelebilir ama yoğun ve kavrulmuş aroma sevenler için iyi bir tür.”

Tchibo Eduscho Espresso Intenso Çekirdek Kahve 1 kg

Kullanıcılar ne diyor?

“Ağız tadıma uygun, orta üstü sertlikte ve güzel aromalı çekirdek kahve.”

“Fiyat performans bir ürün bence.”

Tchibo Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve 2x250 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Fiyatı uygunlaştıkça aldığım severek içtiğim kahve markası tavsiye ederim sert kahve sevenlere.”

“Bu kahve lezzetli, harika bir aroma. Büyük değer!”

Tchibo Variazione Çekirdek Kahve 1kg

Kullanıcılar ne diyor?

“Kaliteli ve güsel bir kahve. Sert kahve sevenler için öneririm.”

“Her zaman alıp severek kullandığım kahve. Hızlı teslim edildi ve paketleme sağlamdı.”

Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve 2x250 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Kalite , lezzet ve tazelik bir arada. Tchibo tadı kokusu her şeyi ile yıllardır favorim.”

“Yumuşak içimli çok lezzetli bir kahve. Son kullanma tarihi de baya ileri tarihli.”

Bu içerik 13 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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